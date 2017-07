Gravid tiåring må bære fram barn etter voldtekt

Indisk Høyesterett har avvist en tiårings ønske om å avbryte et svangerskap etter at hun skal ha blitt voldtatt av onkelen sin flere ganger.

Jenta er gravid i åttende måned, og Høyesterett viser til en medisinsk rapport som fastslår at en abort vil være en trussel både mot jentas og fosterets helse.

Familiens advokat sier at familien har godkjent kjennelsen ettersom den er basert på medisinske eksperters anbefalinger.

Graviditeten ble oppdaget for kort tid siden etter at familien tok jenta med til et sykehus fordi hun klaget over magesmerter.

I henhold til indiske lover er det ikke lov å gjennomføre abort etter 20. uke i svangerskapet, såfremt graviditeten ikke truer morens liv.

Indiske domstoler har behandlet mange klager fra voldtektsofre som har bedt om å få unntak fra loven.

I mai fikk en tiåring lov til å gjennomføre abort etter en voldtekt. Hun var nesten 21 uker på vei. (©NTB)

