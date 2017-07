Grusom drapssak ryster USA: Forsøkte å skjule likene ved å plassere dem i oljetønner og tenne på

En 20-åring og hans fetter er siktet for drapene i i Bucks County utenfor Philadelphia etter at han ble arrestert for en ikke-relatert hendelse.

Cosmo DiNardo (20) har i avhør tilstått drapene på de fire unge mennene som forsvant i løpet av en periode på knappe 24 timer.

Han anga i avhør sin fetter Sean M. Kratz som hans medsammensvorne, og nå er også han siktet for tre av de fire drapene.

Jimi Tar Patrick (19) møtte aldri opp på jobb på torsdag. Det gjorde heller ikke Mark Sturgis (22) eller Tom Meo (21) på lørdag for en uke siden. 18 år gamle Dean Finocchiaro ble sist sett fredag kveld.

Les også: Alle trodde datteren var handikappet. Men da hun drepte sin egen mor, ble den grusomme sannheten avslørt

DRAPSOFRENE: F.v: Dean Finocchiaro (18), Tom Meo (21), Jimi Patrick (19) og Mark Sturgis (22).

Ifølge New York Times hevder politiet at de drapssiktede fetterne skal ha lokket de unge ofrene til en avsidesliggende landbrukseiendom med løfter om et dopsalg.

Eiendommen eies av foreldrene til Dinardo.

Les også: Indisk kvinne kuttet penisen av religiøs healer

Planla ran



Kratz har tyveri og innbrudd på rullebladet fra tidligere. Han skal i avhør ha innrømmet at han planla å rane noen av ofrene, og at han var tilstede under tre av drapene, men at han ikke var delaktig, skriver New York Times.

Ifølge rettsdokumenter som CBS News har fått tilgang til skal Kratz og Dinardo har skutt alle fire, i tillegg til at de forsøkte å knuse det ene offeret med en gravemaskin etter at han ble skutt.

Les også: 5-åring reddet livet til begge foreldrene sine som hadde tatt overdose

Alle ofrene kjente hverandre



Etterpå skal tre av ofrene har blitt plassert i en metall-tønne og satt fyr på. Politiet brukte flere dager på å søke gjennom gården der Dinaro bodde med likhunder, og etter fire dager fant de til slutt tre av mennene i en oljetank.

Alle ofrene skal ha kjent hverandre. Én av dem, Jimi Tar Patrick, skal ha vært en tidligere skolekamerat av DiNardo. de drapssiktede fetterne skal ha lokket de unge ofrene til en avsidesliggende landbrukseiendom, som eies av foreldrene til Dinardo.

Det er Dagbladet som først omtalte forsvinningen og drapssaken i Norge.

Motivet for ugjerningen er fremdeles ukjent.