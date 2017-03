Grusomme historier fra «omvendelsesleirer» for homofile

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Omvendelsesterapi er en «behandlingsform» som enkelte i USA sverger til, spesielt i kristne miljøer, men som er forbudt i flere delstater. Denne «terapien» forsøker å «kurere» homoseksuelle mennesker ved hjelp av bibelen og behandling.

Vel, behandlingen kan inneholde mer enn terapi, noe ABC News oppdaget da TV-kanalens reporter Brian Ross sendte en homofil person undercover på slike leirer i Alabama.

- Enkelte foreldre sliter med å takle sine barns seksualitet og klarer ikke å akseptere dem for hvem de er, og disse foreldrene blir fortalt av slike steder at de kan omvende deres barn ved hjelp av bibelen og et belte, forteller Brian Ross.

Slått og innelåst

Ja, du leser riktig. «Et belte». Vold var en del av «behandlingen» i flere av leirene ABC News undersøkte. Og denne volden besto av mer enn belter. Vitner forteller at de ble slått, lagt i håndjern, kastet veggimellom og tvunget til å jobbe utendørs i solsteik, men uten vann, i mange timer.

- Noen ganger dukker ikke ondskapen opp før etter at foreldrene har reist, forklarer Ross.

ABC News har etterforsket slike omvendelsesleirer i et års tid.

Den ene leiren heter «Blessed Hope Boys Academy». For å finne den, må man kjøre inn en trang skogsvei et sted i Alabama. Allerede her får man et hint om at det som foregår, ikke tåler offentlighetens søkelys.

En av de ansatte der, «Broder Gary», forteller i et skjult opptak at leiren innhenter skriftlig tillatelse til å slå tenåringene fra foreldrene deres.

En annen leir fant ABC News bak et piggtrådgjerde i Mobile, Alabama. «Saving Youth Foundation» var ulisensiert og ble drevet av tre personer. Den ene var Williiam Knott, som kalte seg en kristen pastor, men ifølge ABC News har et langt rulleblad med voldsdommer.

- Alle var redde for ham, sier Lucas Greenfield, som er fra Florida og ble sendt til Knotts leir da han var 14 år gammel. Oppholdet ble preget av vold og isolasjon, forteller han.

Greenfield forsøkte å rømme, men en annen «student» sladret på ham. Som straff for rømningsforsøket, ble Greenfield låst inne på et knøttlite rom, som var belyst døgnet rundt. Han fikk gå på toalettet to ganger per dag, og av og til fikk han ta en dusj, men resten av tiden satt eller sov han. Han var innelåst der i to måneder, ifølge AL.com.

- Når du er på innsiden av et lite rom hvor alt du kan se, er fire vegger, så begynner du å bli gal, forteller Greenfield, som forteller at han ønsket å dø da han satt der inne.

Han kom seg ut av leiren da politiet gjennomførte en razzia der i 2015, og fjernet 36 barn fra leiren.

60 og 100 års fengsel

- Alt handlet egentlig om vold. De tvang folk til å knele på steiner for at de skulle kutte opp knærne sine. De tvang folk til å være ute i sola hele dagen, ute i gjørma, uten å gi dem vann. Jeg har fått sko kastet på meg, blitt slått i ansiktet og kastet i en vegg, forteller Angelina Randazzo, som var på en leir som William Knott drev da hun var 14 år.

I 2012 undersøkte avisen Press-Register hvorfor det kom så mange klager på leiren som Knott drev sammen med John David Young og Aleshia Moffett, men Knott hadde svaret klart. Anklager om mishandling er uunngåelig når man håndterer vanskelig ungdom, forklarte han.

- De vil si hva som helst for å komme vekk, sa Knott.

Samtidig var det trolig en bevisst strategi at «studentene» hovedsakelig kom fra andre delstater. Deres foreldre fant leirene gjennom internett.

Til slutt ble mishandlingen likevel avslørt, og William Knott, John David Young og Aleisha Moffett måtte omsider svare for seg i retten.

I januar ble alle tre dømt til flere tiår i fengsel for sine roller i mishandlingen. Young fikk 20 års fengsel ganger fem, basert på antall tiltaler han ble kjent skyldig i. Knott og Moffett fikk 20 års fengsel ganger tre.

- Uansett hva deres intensjoner var da de startet dette, ble det noe fullstendig avskyelig og disse barna ble grusomt mishandlet. 20 års fengsel er passende i denne saken, sier assisterende delstatsadvokat Keith Blackwood til AL.com.

Håper på Trump og Pence

Fremdeles ønsker mange religiøse miljøer i USA at omvendelsesterapi skal brukes for å «kurere» homoseksuelle mennesker. Dette er nå ulovlig i California, Oregon, New Jersey, Vermont, Illinois og District of Colombia, ifølge Human Rights Campaign.

- Omvendelsesterapi er en farlig og fullstendig diskreditert metode, sier Samantha Ames ved Nasjonalt senter for lesbiske rettigheter til Vice News.

Lobbyistgruppen Family Research Council jobber hardt for å unngå at ytterligere 20 delstater skal forby praksisen, melder ABC News. De setter sin lit til at republikanernes valgseier skal hjelpe dem.

Mike Pence har blitt omtalt som en tilhenger av omvendelsesterapi, men en talsperson for visepresidenten sier til ABC News at dette er direkte feil og skyldes en feiltolkning av en tekst på en valgkampnettside han hadde på 1990-tallet.

President Trump har selv uttalt at han vil beskytte LHBT-miljøets rettigheter.

- Jeg håper at den nye regjeringen vil dempe en del av den aggressive aktiviteten som Obama-regjeringen bedrev. Dette bør definitivt ikke forbys. Som en kristen, mener jeg at bibelen lærer oss at det å delta i homoseksuell aktivitet er en synd, sier Peter Sprigg i Family Research Council, en lobbyistgruppe i Washington.

Sprigg understreker at det ikke er rom for fysisk mishandling i omvendelsesterapi.

- Den terapien vi støtter, er ordinær samtaleterapi, forsikrer Sprigg.