ANNONSE

Den nye generalsekretæren i FN uttalte seg under åpningen av toppmøtet i den Afrikanske Union (AU) i Addis Abeba. Der roste han de afrikanske landene for å være blant «verdens største og mest sjenerøse vertskapsland for flyktninger».

– Afrikanske grenser fortsetter å være åpne for dem som trenger beskyttelse, samtidig som så mange grenser er i ferd med å bli stengt, selv i de mest utviklede landene i verden, sa Guterres til høylytt jubel.

Les: AUF-lederen Mani Hussaini kan bli stoppet av Trumps forbud

Det 28. toppmøtet i AU er det første siden Donald Trump ble valgt til USAs president. I sin tale ga Guterres uttrykk for hva han mente om presidentens ferske tiltak, der flyktninger fra sju land nektes innreise – deriblant Libya, Somalia og Sudan.

– USA har en lang tradisjon for å beskytte flyktninger. Jeg håper dette vil være en prioritet også i fremtiden, og at de nye tiltakene kun vil være midlertidige, sa generalsekretæren.

Også AU-kommisjonens avtroppende leder Nkosazana Dlamini-Zuma gjorde Trump til et tema i sin tale.

– Det er tydelig globalt sett at vi er på vei inn i turbulente tider. For eksempel har det landet der vårt folk ble tatt inn som slaver, nå besluttet å nekte å ta imot flyk