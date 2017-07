Guvernør Chris Christie stengte stranden – og tok med familien dit selv

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag feirer amerikanerne sin nasjonaldag og derfor er det mange som har en ordentlig langhelg akkurat nå.

Innbyggerne i New Jersey fikk imidlertid ikke bruke langhelgen til å nyte strendene i delstaten. De ble beordret stengt av guvernør Chris Christie fredag, på grunn av en budsjettkrangel, sammen med alle andre unnværlige offentlige tjenester styrt av delstaten. Kun essensielle tjenester som politi, sykehus og transport - samt lotteriet - fungerer som normalt.

Dermed måtte innbyggerne i New Jersey snu da de ankom strendene lørdag og søndag.

De eneste i New Jersey som kunne kose seg på en strand i helgen, var guvernøren selv og hans familie.

Han solte seg på Island Beach State Park søndag, sammen med sin kone Mary Pat, sine barn og noen gjester, melder NJadvance.com.

GUVERNØR Chris Christie (til høyre) nyter stranden sammen med venner og familie.

CHRIS CHRISTIE stilte til valg som presidentkandidat i 2016, men tapte nominasjonskampen mot Donald Trump.

Christie var der før han tok et helikopter til Trenton for å ha en pressekonferanse om budsjettkrangelen. Under pressekonferansen ble Christie spurt om han hadde fått noe sol søndag.

- Jeg fikk ikke det. Jeg fikk ikke noe sol i dag, svarte Christie.

Da Christies talsmann Brian Murray senere ble informert om at Christie ble fotografert mens han solte seg på stranden, svarte Murray at «han ikke fikk noe sol fordi han hadde en baseball-lue på».

Både Christies handling og talsmannens svar blir nå latterliggjort her i USA.

- Hvis jeg var guvernør, ville jeg garantert ikke ha sittet på stranden hvis skattebetalerne ikke hadde tilgang til dem. Det er ubeskrivelig, sier hans partikollega Kim Guadagno ifølge NBC New York.

Borgermester Steve Fulop i Jersey City kaller det «skammelig» og mener at dette viser at Christie ikke lenger bryr seg. Christie har sittet i åtte år og kan ikke stille i valget i november.

Chris Christie tilbringer nasjonaldags-langhelgen i guvernørboligen ved Island Beach State Park. Han mener at det rettferdiggjør at han bruker stranden selv om andre ikke får lov.

- Det er fordi guvernøren har bolig ved Island Beach. Andre har ikke det. Sånn er det bare. Bli guvernør, så får du boligen, sa Christie under pressekonferansen søndag.