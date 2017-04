Hannah Bladon (20) ble knivdrept i Jerusalem

ANNONSE

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte fredagens knivdrap på en britisk statsborger for et terrorangrep. Nå har familien til Hannah Bladon (20) kommet med en uttalelse.

- Hannah var den mest omtenksomme, følsomme og snille datteren man kunne ønske seg.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener knivangrepet var et terrorangrep.

- Hun hadde pågangsmot og var lidenskapelig, og hennes død etterlater så mange uoppfylte lovnader. Familien vår er knust av dette meningsløse og tragiske angrepet.

Bladon studerte religion, teologi og arkeologi ved Birmingham University, og var i Israel som del av et utvekslingsprogram ved Rothberg International School ved Hebrew University i Jeruslam. Hun hadde deltatt på arkeologiske utgravinger samme morgen som hun ble drept.

Bladon var på en bybanelinje i nærheten av gamlebyen i Jerusalem, da hun ble knivstukket. Toget var fullt av kristne som skulle markere langfredag og jøder som markerte påskehøytiden.

- Radikal islamisme



Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Motivet er ukjent, men det dreier det seg om en 57 år gammel palestiner fra Øst-Jerusalem som nylig ble utskrevet fra et psykiatrisk sykehus.

- Radikal islamsk terrorisme rammer hele verden. I dag rammet terroren Jerusalem. På vegne av hele Israel sender jeg våre kondolanser til offerets familie, sa Netanyahu.

- Hannah var en talentfull musiker, deltok i sin lokale kirke og den lokale arkeologigruppen. Hun var en entusiastisk rugby-spiller og en dedikert Derby County-supporter.

Politiet i Jerusalem har skjerpet beredskapen denne uken i forbindelse med den kristne påskemarkeringen og den jødiske påskehøytiden.

Kristne angripes



Angrep i påsken er ikke et nytt fenomen. Tidligere i uken ble to kirker i Egypt bombet og nærmere 50 personer mistet livet, der IS tok på seg ansvaret. Tradisjonelle påske-feiringer i landet ble i etterkant avlyst, i redsel for flere angrep fra IS.

Bombene palmesøndag er det siste av en rekke angrep rettet mot den kristne minoriteten i landet. De koptisk kristne utgjør rundt 10 prosent av befolkningen og er Egypts største minoritet.

I desember ble 27 mennesker drept og over 30 såret da en selvmordsbomber slo til mot Sankt Markus-katedralen i Kairo. En lokal avlegger av IS påtok seg ansvaret for terroren.

De seneste årene har det vært lignende angrep på kristne i land som Pakistan, Sudan, Nigeria, Filippinene og Tyrkia.

KIRKER: Pårørende samlet seg utenfor kirken i Tanta nord for Kairo, etter søndagens bombeangrep.