OSLO (Nettavisen): - Mohammed sa farvel til vennene sine, mens han fortalte at brannen var i ferd med å innhente ham. Han ba vennene gi beskjed til familien.

Det forteller organisasjonen Syria Solidarity Campaign som torsdag gikk ut og navnga det første offeret etter Grenfell Tower-brannen i London.

Mohammed Al Haj Ali ble 23 år gammel. Han studerte til å bli sivilingeniør og befant seg i en leilighet i 15. etasje, melder BBC News.

Alhajali skal ha forsøkt å nå familien sin i Syria på telefon mens han ventet på å bli reddet.

Mohammed Alhajali, one of two Syrian brothers living in #grenfell didn't make it. pic.twitter.com/47uEI8UrqC