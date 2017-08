Harde sammenstøt under demonstrasjon i Berkeley

Opprørspoliti måtte skille tilhengere og motstandere av president Donald Trump da de barket sammen under en demonstrasjon i Berkeley i California.

Høyreorienterte Trump-tilhengere skulle etter planen holde en demonstrasjon under slagordet «Nei til marxisme i USA» i Berkeley i California søndag, men avlyste denne med henvisning til frykt for egen sikkerhet.

Mange samlet seg likevel i Martin Luther King Jr Civic Center Park i Berkley, for å holde det de kalte en «Demonstrasjon mot hat».

Et stort politioppbud sørget til å begynne med for at alt gikk rolig for seg, helt til hundrevis av svartkledde motdemonstranter brøt sperringene og ropte slagord som «Nei til Trump, nei til Ku Klux Klan, nei til fascister» og «Dra hjem nazister».

Flere av motdemonstrantene var maskerte, og seks ble skadd i sammenstøtene, før politiet fikk kontroll over situasjonen og skilte de to gruppene.

14 mennesker ble pågrepet under uroen, de fleste av dem for å være maskerte og væpnet med stokker og andre potensielle våpen.

