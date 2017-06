HARRY POTTER ER 20 ÅR: «Harry Potter and The Philosopher's Stone», på norsk «Harry Potter og de vises stein», ble starten på en av de mest suksessrike bokserier verden har sett. Nå feirer fans verden over at det er 20 år siden boken kom ut. Foto: Danny Lawson (Pa Photos)

Harry Potter feirer 20 år

En av verdens mest kjente litterære figurer fyller 20 år. 26. juni 1997 ble den første boken om trollmannslærlingen Harry Potter gitt ut i Storbritannia.