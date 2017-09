Harvey: Politiet ble møtt av en 2,7 meter lang alligator

Flomrammet hus i Houston med uvelkommen gjest.

Så langt er 43 mennesker bekreftet døde som følge av uværet Harvey, og tusenvis av hus er ødelagt av flomvannet.

Les mer: Trump ba om milliarder til Harvey-rammede

Men også dyrelivet er blitt på virket av Harvey og flomvannet. Flere alligatorer har blitt avbildet i hager og garasjer. Men da politiet ble tilkalt til et hus i nærheten av Lake Houston fredag, ble selv garvede politimenn litt forskrekket.

For innenfor husets fire vegger var det en 2,74 meter lang alligator.

Politiet i Harris County la ut bilde av reptilet, og skrev at det vi bli sendt ut i sitt naturlige habitat snarest.

- Politiet ble møtt av en en alligator i et oversvømt hus i nærheten av Lake Houston.

Det måtte en rekke politifolk og alligator-eksperter til for å få kontroll på dyrt, som så ble båret ut av huset og sluppet løs et tryggerested.

9 foot #gator pulled from home in Humble. Be careful when returning to flooded homes. There may be unwanted visitors. @abc13houston pic.twitter.com/1X5ZGxz57w