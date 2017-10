Harvey Weinstein kastet ut av Oscar-akademiet

Hollywood-produsenten Harvey Weinstein er utvist fra Academy of Motion Picture Arts and Sciences på et ekstraordinært styremøte.

Årsaken til at den mektige filmprodusenten kastes ut av Oscar-akademiet, er beskyldningene mot Weinstein om voldtekt og andre seksuelle overgrep.

En lang rekke kvinner har den siste uka stått fram med slike anklager, men 65-åringen avviser selv alt.

Weinsteins filmer har vunnet en rekke Oscar-statuetter opp gjennom årene.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences har delt ut Oscar-prisene hvert år siden 1929.

