Havene kan gi nok vindkraft til å gi hele menneskeheten elektrisitet

Forskerne har regnet seg fram til én god og én dårlig nyhet.

NEW YORK (Nettavisen): Potensialet for å generere vindkraft i havene er så stort at det i teorien vil være nok til hele menneskeheten, konkluderer forskere i en rapport som ble publisert denne uka.

«I teorien» er sannsynligvis nøkkelordene her.

Det vil nemlig kreve at vi er villige til å dekke enorme deler av havoverflatene med vindturbiner og finner en løsning på hvordan de kan stå imot og vedlikeholdes under ekstremt værforhold. Det er neppe realistisk med det første.

Den gode nyheten er at dette uansett er en bekreftelse på at det ligger et enormt potensial i vindkraft fra havområder.

Den dårlige nyheten er at hvis man bygger det ut i så stor skala at det vil kunne forsyne hele menneskeheten med strøm, vil det påvirke jordklodens klima.

- Jeg vil likevel se på dette som et slags grønt lys for den industrien fra et geofysisk synspunkt, sier Ken Caldeira fra Carnegie Vitenskapsinstitutt i Stanford i California til The Washington Post.

Han arbeidet sammen med sin kollega Anna Possner i denne forskningen.

Det antas at det er en øvre grense for hvor mye vindenergi som kan produseres på land, fordi en vindturbin tar ut noe av energien i en vind.

- Hvis hver turbin fjerner noe sånt som halvparten av energien som strømmer igjennom den, har du bare en fjerdedel av energien der når du kommer til rad to med vindturbiner, påpeker Caldeira.

Dette gjør havene ekstra interessante, fordi vindstyrkene der er opptil 70 prosent større enn på land, og fordi orkaner sender vindenergi fra høyden og ned mot havoverflaten, slik at vindturbiner potensielt kan samle inn langt mer energi.

