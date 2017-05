Her brøyter Trump seg frem foran Montenegros statsminister under NATOs toppmøte

ANNONSE

Trump ble tatt imot av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg da han ankom til torsdagens toppmøte på NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

Men det tok ikke lang tid før toppmøte fikk et helt annet fokus enn det som var satt på dagsorden:

Nå spres denne video av Trump som ild i tørt gress, hvor han helt tydelig dytter vekk statsministeren i Montenegro, Dusko Markovic for å komme seg foran i gruppa sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg, under en omvisning hos NATOs nye hovedkvarter i Brussel.

Montenegro er for øvrig NATOs nyeste medlemsland.

Blant annet den britiske suksessforfatteren J. K Rowling la ut videoklippet på Twitter med teksten: «Din lille, lille, lille mann».

How long before Trump starts giving members of NATO wedgies? — Michael Blackman (@MBlackman37) May 25, 2017

...when all the money in the world can't buy you manners. or class...



Raw: Trump Pushes Past Montenegro PM at NATO https://t.co/21XywUS78k — Franciscus Filipus (@FrancFilipus958) May 25, 2017

Slo-mo: Trump appears to push aside/shove another NATO leader to get to the front of the group. pic.twitter.com/K0OC6QnEL4 — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

Was Putin Actually Behind Trump's Shove at NATO Summit?https://t.co/rX08Eh6wAR — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) May 25, 2017

When @POTUS Donald Trump appears to push his way to the front of a group of world leaders at a Nato meetinghttps://t.co/BWUYlkZJ04 pic.twitter.com/1jbtJkzzWT — BBC News (World) (@BBCWorld) May 25, 2017

VIDEO: Like a complete embarrassing jackass, @RealDonaldTrump shoves aside NATO leader to be at front #Resist https://t.co/srjJBW6UPU — Scott Dworkin (@funder) May 25, 2017

Watch President Trump push Prime Minister Markovic of Montenegro aside at the NATO summit https://t.co/XbNsto3Ako pic.twitter.com/i5GQJRkQ8S — CNN Politics (@CNNPolitics) May 25, 2017

Må være årvåkne

Sammen med Stoltenberg avduket presidenten tidligere på dagen et minnesmerke for 11. september utenfor hovedkvarteret. Under seremonien holdt Trump en tale der han kom med et krystallklart budskap til de øvrige stats- og regjeringssjefene i alliansen om hvilke oppgaver han mener NATO bør prioritere.

– Framtidas NATO må inkludere et sterkt fokus på terrorisme og innvandring, sa Trump.

– Tusener på tusener av mennesker strømmer inn i landene våre og sprer seg utover. I mange tilfeller har vi ingen anelse om hvem de er. Vi må være harde, vi må være sterke og vi må være årvåkne, sa han.

Les også: Slik blir NATO under Trump

Pengekrav

Trump trakk også fram trusler mot NATO langs grensene i sør og i øst, og han nevnte Russland spesielt.

– Disse alvorlige sikkerhetstruslene er grunnen til at jeg har vært veldig, veldig direkte med generalsekretær Stoltenberg og medlemmer i alliansen og sagt at NATOs medlemmer må ta sin rettmessige del og møte sine økonomiske forpliktelser, sa Trump.

Hele 23 av NATOs 28 medlemsland har ikke nådd alliansens mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, påpekte han. Hadde alle brukt 2 prosent av BNP i 2016, ville det ha gitt alliansen 119 milliarder dollar mer til forsvar.

Les også: Trump forventer at europeiske land betaler mer til alliansen.

– Mange land skylder enorme pengesummer fra tidligere år, sa Trump.

Ifølge ham er dette dypt urettferdig overfor amerikanske skattebetalere. USA har de siste åtte årene brukt mer på forsvar enn alle andre NATO-land til sammen.

– Vi må gjøre opp for de mange årene som er gått tapt. Det er et minimum med 2 prosent hvis vi skal konfrontere dagens veldig reelle og veldig ondsinnede trusler.

Les også: NATO får et nytt medlemsland - Russland varsler mottrekk

-Kjente toner



Trump svingte pisken da han møtte stats- og regjeringssjefene i NATO. Ikke overraskende, mener statsminister Erna Solberg (H).

Solberg beskriver det som kjente toner.

– Jeg opplever dette som et tydelig budskap fra en mann som liker å sende tydelige budskap, sier hun til norsk presse etter NATO-toppmøtet i Brussel torsdag kveld.

– Han er en forretningsmann som er blitt politiker, og som er opptatt av å levere resultater, sier hun.

Snakker fra levra



Trump er klar og direkte når han krever at andre allierte må bruke mer penger på forsvar, mener NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Trump har vært klar på sin forpliktelse til NATO. Men Trump har også vært klar i sitt budskap til alle allierte om at vi må levere på løftet vi har gitt om å øke pengebruken. I dag uttalte han seg om dette på en direkte måte, sier Stoltenberg etter NATO-toppmøtet i Brussel torsdag kveld.

Han beskriver Trump som en politiker som snakker fra levra.

– Vi har også før sett Trump snakke rett ut om dette. Han har et klart budskap om sin forpliktelse til alliansen, men han har også et veldig enkelt og klart budskap om forventningene han har om en rettferdig byrdefordeling i alliansen, sier NATO-sjefen.