Her dundrer orkanen inn over Karibia

Med vindkast opp i 300 kilometer i timen feier uværet Irma inn over Karibia.

Orkanen Irma er godt synlig fra Den internasjonale romstasjonen (ISS), som nå befinner seg mer enn 410 kilometer over jordoverflaten.

Livebilder av orkanen Irmas herjinger på den fransk-nederlandske karibiske øya Saint Martin nådde også nådd titusenvis av seere onsdag.

Et av opptakene stammer fra et webkamera i havna på Maho Beach sørvest på Saint Martin og er blitt hyppig delt på sosiale medier.

Halvparten av øya er nederlandsk og halvparten er fransk.

Orkanen Irma dundrer over Karibia på vei mot Puerto Rico, melder CNN onsdag ettermiddag norsk tid. Nyhetskanalen rapporterer at fire solide bygninger på Saint Martin er ødelagt og det er sannsynlig at flere eldre bygg er ødelagt.

VIDEO: Her er de siste live-bildene fra havna i Saint Martin før Irma tok oss av lufta, skriver selskapet PTZtv på Twitter under denne videoen:

Onsdag hamret orkanen Irma inn over Karibia. Bildet et fra San Juan, Puerto Rico.

Telekommunikasjonen mellom Paris og Saint Martin brutt. Det gjelder også øya Saint Barthélemy. Flere tak har blåst av og strømmen har gått på øyene ble det opplyst onsdag, ifølge NTB.

Fransk værvarsling hadde på forhånd advart mot 12 meter høye bølger og veldig høy vannstand langs kysten. Tusenvis av mennesker er evakuert fra utsatte områder i hele Karibia, og innbyggere har hamstret mat og vann for å være sikker på å klare seg, ifølge BBC.

Orkanen Irma, som nå er en kategori 5-orkan, har vindstyrke opp mot 300 kilometer i timen i kastene.

Ekstremværet Irma traff Antigua og Barbuda natt til onsdag lokal tid. Innbyggere kunne fortelle om ødelagte telefonlinjer og vrakrester som fløy gjennom lufta, melder NTB.

Vil kunne treffe Florida til helgen

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Puerto Rico, De amerikanske Jomfruøyer og Florida. Orkanen vil kunne treffe Florida i helgen.

I Key West- området i Florida har myndighetene ifølge BBC gitt ordre om tvungen evakuering.

- Folk i Florida må ikke ignorere en evakueringsordre, sa guvernør Rick Scott onsdag ifølge Huffington Post og la til: - Vi kan gjenoppbygge et hjem, men vi kan ikke gjenoppbygge familien din.

Dette bildet viser stranda Baie Nettle i Marigot tirsdag, før orkanen Irma gjorde landfall.

- Sterkere enn Andrew

Han advarte og sa at Irma er større, raskere og sterkere enn orkanen Andrew, som gjorde store ødeleggelser i delstaten for 25 år siden.

- Folk er nervøse og forbereder seg på det verste. Butikker er tomme for vann og andre nødvendigheter. Det er også flere bensinstasjoner som er tomme for drivstoff, sier nordmannen Ståle Egenes (31), som bor i Tampa i Florida, til NTB.

Unormalt varmt

Orkaner får energi fra varmt havvann, og Irma befinner seg over havområder som er 1,8 grader varmere enn normalt.

Klimaforskere har lenge advart om at de kraftigste orkanene og tyfonene kan bli enda kraftigere etter hvert som temperaturen på jorda stiger. I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Meteorologer forventer at Irma vil bevege seg nær Den dominikanske republikk, Haiti og Cuba etter Puerto Rico.

I lutfattige Haiti pågår fortsatt gjenoppbyggingen etter orkanen Matthew i fjor og det voldsomme jordskjelvet som rammet landet i 2010.