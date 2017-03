Her er advokaten som spredte pedofili-løgnen om Hillary Clinton

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mens USAs president Donald Trump anklager ordentlig media for å lage falske nyheter hver gang det dukker opp en sak han misliker, sitter det en advokat hjemme i Sør-California og dikter opp saker.

Han heter Michael Cernovich og følges av 230.000 på Twitter, 16.000 på Facebook, 66.000 på Periscope og 24.000 på YouTube.

Denne uka ble advokaten intervjuet av Scott Pelley i det tradisjonsrike nyhetsmagasinet 60 Minutes hos CBS. I intervjuet hevdet Cernovich at han kun publiserer innhold som er sant på sin nettside «Danger and Play».

Vi kommer tilbake til dette intervjuet.

Konsekvenser

Klokken tre på ettermiddagen 4. desember i fjor spaserte en 28 år gammel mann ved navn Edgar Maddison Welch inn på pizzarestauranten Comet Ping Pong på Connecticut Avenue i Washington DC. Han var bevæpnet med AR-15-gevær og en pistol fordi han var innstilt på å redde barn som ble holdt fanget der av pedofile.

Welch hadde med forferdelse lest at Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton og hennes valgkampsjef John Podesta drev en sexring fra denne restauranten. Tobarnsfaren reiste fra North Carolina til hovedstaden – en biltur på rundt 50 mil – for å gjøre noe med dette.

Welch fyrte av tre skudd inne i restauranten, som var tom. Det var ingen barn der og det ble ikke drevet en pedofiliring der. Welch hadde latt seg lure av falske nyheter.

Han gjorde ingen motstand da politiet arresterte ham.

BLE LURT: Edgar Maddison Welch ble arrestert i desember etter å ha løsnet skudd inne i en pizzarestaurant i Washington. Dom i saken hans er ventet 22. juni.

INNEHAVEREN av Comet Ping Pong forteller til CBS at drapstruslene strømmet inn fra 4. november i fjor, etter at det ble spredt falske meldinger om en sexring der.

- Jeg ville gjøre noe bra og valgte feil framgangsmåte, forteller Welch til The New York Times.

Han leste alt han kunne finne om «pizzagate» på internett. I intervjuet med The New York Times forklarer Welch også at han ikke stoler på tradisjonell presse og misliker begrepet «falske nyheter» fordi han tror at dette brukes for å undergrave saker som tradisjonell presse ikke liker. Han foretrekker radioverten Alex Jones, som en gang uttalte at Hillary Clinton «personlig har drept og hugget opp barn». Jones bidro også til å spre løgnen om pizzagate – noe han nylig beklaget.

Tror ikke på Clinton

La oss gå tilbake til Michael Cernovich. Han fremmet påstanden om en sexkult i Hillary Clintons indre krets på sin nettside og spredte det videre i sosiale medier.

Some truly sick stuff going on in #PodestaEmails. It's some sort of sex trafficking ring. That's why Julian said these emails = prison. — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) November 3, 2016

The Clintons were running a pedophile ring. It's been in the emails all of the time. We just weren't able to see the code. https://t.co/1RLAz4WJSt — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) November 3, 2016

Tidligere hadde han skaffet så mye oppmerksomhet rundt sin falske artikkel om at Hillary Clinton har Parkinsons sykdom til at Clintons lege måtte gå ut med en avkreftelse.

Cernovich hevder at han er sikker på at Clinton har Parkinsons.

- Absolutt! Jeg tror ikke på noe Hillary Clinton sier. Media sier at de ikke vil stole på noe Donald Trump sier. Og derfor er vi i forskjellige universer, sier Cernovich til CBS.

Det er ikke bare Edgar Maddison Welch som lar seg lure av Michael Cernovich. I februar nådde advokaten ut til 83 millioner på Twitter.

- Det var dessuten en treg måned. Vi når ut til 150 millioner av og til, sier Cernovich til CBS.

Dette betyr selvfølgelig ikke at 150 millioner mennesker lar seg lure. Men det er flere enn Welch. Da Cernovich arrangerte et treff for leserne sine i California før jul, dukket det opp rundt 60 personer, de fleste «fyldige, hvite menn i T-skjorter og shorts», ifølge The New Yorker.

Flere av dem var nasjonalister, og alle var enige om at ordinær presse er noe dritt.

What surprised producers who reported on "stories that are provably false" https://t.co/BDT6eWbgYp pic.twitter.com/CWEsEBJWhK — 60 Minutes (@60Minutes) March 28, 2017

Some fake news is spread by “bots,” computer software that makes stories appear they’re popular and growing fast. #60Minutes pic.twitter.com/v01cqY8mko — 60 Minutes (@60Minutes) March 27, 2017





Nasjonalist



Cernovich beskriver seg som «litt til høyre for sentrum» politisk, men er en stor beundrer av president Donald Trump og omtaler seg som en «amerikansk nasjonalist». Hans filosofi er å oppsøke konflikter, fordi dette skaper oppmerksomhet.

Nettsiden hans handlet i begynnelsen hovedsakelig om hvordan man sjekker opp kvinner. Etter at han innledet forholdet til sin nåværende kone Shauna, publiserte han «Hvordan være utro mot kjæresten». De to er fremdeles sammen og ble nylig foreldre til en liten jente.

Etter hvert skiftet han fokus til politikk.

I et intervju med The New Yorker forteller han at Hillary Clintons villighet til å slippe flyktninger inn i USA gjør henne til «en eksistensiell trussel for Vesten» og at «flyktningkrisen i Syria er en medieskapt løgn».

- Det media ikke skjønner, er at folk som meg blir ansett som den nye fjerde statsmakt. Det driver journalister til vanvidd, for de kan ikke lenger kontrollere folk. Alle har en stemme nå, mener Cernovich.