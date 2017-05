Her er avskjedsbrevet fra James Comey

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): James Comey ble tirsdag avskjediget fra sin stilling som direktør for etterretningsbyrået FBI. President Donald Trump valgte å avskjedige Comey per brev mens direktøren var i Los Angeles for å møte FBI-ansatte der.

Comey fikk beskjed om oppsigelsen via en TV som sto på i bakgrunnen mens han talte.

Natt til torsdag, norsk tid, publiserte CNN et avskjedsbrev som James Comey har sendt til venner og agenter.

«Jeg har lenge vært av den oppfatning at en president kan avskjedige en FBI-direktør av en hvilken som helst grunn, eller uten grunn. Jeg kommer ikke til å bruke tid på beslutningen eller måten den ble utført på. Jeg håper at dere heller ikke vil gjøre det. Gjort er gjort og jeg kommer til å klare meg bra, selv om jeg vil savne dere og oppdraget vårt dypt», skriver Comey.

Han gjentar at det er viktig at det amerikanske folk i turbulente tider anser FBI som en grunnmur av kompetanse, ærlighet og uavhengighet.

«Det er svært vanskelig å forlate en gruppe mennesker som utelukkende er opptatt av å gjøre det rette. Mitt håp er at dere vil fortsette å etterleve våre verdier og oppdraget med å beskytte det amerikanske folket og etterleve grunnloven», fortsetter Comey.

Han avslutter med å kalle jobben i FBI «en av de store gledene» i hans liv.

READ: James Comey's farewell letter to friends and agents https://t.co/d1GuPWRREQ pic.twitter.com/UCNbZl3b1v — CNN Politics (@CNNPolitics) May 11, 2017