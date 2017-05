Her er bildene fra Chris Cornells siste konsert

ANNONSE



Cornell og resten av Soundgarden gikk på scenen i Detroit klokken to på natten norsk tid. Under åtte timer senere meldte nyhetsbyrået Associated Press at Cornell var død.

Vokalisten ble bare 52 år gammel. Cornell var kjent som vokalist i Soundgarden og Audioslave.

Konserten ble holdt på Fox Theatre, nær Grand Circus Park i sentrum av Detroit, altså bare timer før hans død.

Bandet var på gjenforeningsturné, og neste konsert skulle allerede holdes fredag 19. mai i Columbus i Ohio, på festivalen Rock on the Range.

Konsertarrangør Peer Osmundvaag i Atomic Soul tar dødsfallet tungt. Osmundsvaag fikk Cornell til Folketeateret i Oslo for hans siste konsert på norsk jord, 1. april 2016.

– Det er sjokkerende å miste en så stor stjerne. Det er forferdelig, sier han til Nettavisen.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark beskriver Chris Cornell som en av de store rockevokalistene som vokste frem på 90-tallet.

– Han kom til grønsjen med en blanding av Ian Gillans stemmeprakt og Bruce Dickinsons nøtteskrike, men med ballader som «Black Hole Sun» viste han også at han var mer enn bare en kraftkar i stemmeavdelingen, sier Slettemark til Nettavisen.

– Sammen med Soundgarden ga han grønsjscenen et blytungt metalalibi, og senere gjorde den første Audioslave-platen og hans eget bidrag til James Bond-lydspor ham til en av de store, moderne rockevokalistene. Om jeg skal trekke frem en låt fra samlingen som skal spilles høyt i dag, blir det nok Jesus Christ pose fra Badmotorfinger, der Chris Cornell skinner som en, vel, Jesus-figur, fortsetter han.

