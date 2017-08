Her er den amerikanske øya Nord-Korea vil angripe

Øysamfunnet har opplevd japansk invasjon, utallige jordskjelv og en supertyfon. Nå trues de av Kim Jong-uns raketter.

OSLO (Nettavisen, NTB): Stillehavsøya Guam med et innbyggertall på størrelse med Trondheim har plutselig havnet i verdens søkelys etter at Nord-Korea trekker den inn i ordkrigen med USA. Etter at USAs president Donald Trump lovet «ild og vrede» dersom Nord-Korea fortsetter å true USA, svarte Pyongyang med en ny trussel: De sier de vil avfyre fire mellomdistanseraketter over Japan mot den amerikanske øya Guam.

Torsdag sa Trump at uttalelsen om «ild og vrede» kanskje ikke var hard nok, og han ba Kim Jong-un ta seg sammen.

Les også: - En Korea-krig vil være avgjort på tre dager

La fram detaljerte planer

Planene som Nord-Korea presentert torsdag var uvanlig detaljerte, påpeker nyhetsbyrået Reuters. Beskjeden er at hæren vil gjennomføre angrepet i midten av august, så snart Kim Jong-un gir ordren.

Guam er en øy i Mikronesia i det vestlige Stillehavet og er amerikansk territorium. Innbyggerne er amerikanske statsborgere. Øya er 540 kvadratkilometer stor og har en befolkning på litt over 160.000.

Det var det statlige nyhetsbyrået KCNA som brakte meldingen, og de siterte generalen Kim Rak Gyom.

Her er byen Tamuning på den amerikanske stillehavsøya Guam. Øyas befolkning har tidligere klart seg gjennom jordskjelv og tyfoner. Nå trues de av et angrep fra Nord-Korea.

- Skal fly over Japan

Planen, ifølge KCNA, er at Hwasong-12-rakettene skal lande 30-40 kilometer utenfor kysten av Guam. Det er ingenting som tyder på at Nord-Korea - dersom de gjør alvor av denne trusselen - vil utstyre disse rakettene med atomstridshoder. Et slikt angrep vil likevel innebære en kraftig opptrapping av konflikten. Rakettene skal, stadig ifølge KCNA, fly 3356 kilometer over japanske Shimane, Hiroshima og Koichi. Ferden vil vare i 1065 sekunder og er ment som en kritisk advarsel til USA, heter det i nyhetsmeldingen fra Nord-Korea.

Guam ligger mer ennn 3000 kilometer fra Nord-Korea.

Fakta: Guam

Øy i Mikronesia i det vestlige Stillehavet som er et amerikansk territorium. Innbyggerne er amerikanske statsborgere.

Øya er 540 kvadratkilometer stor og har en befolkning på litt over 160.000.

USA erobret øya fra Spania i 1898 under den spansk-amerikanske krigen. Under andre verdenskrig var øya okkupert av Japan fra 1941 til 1944.

USA har nesten 6.000 soldater på Guam. Nær en tredel av øya er kontrollert av det amerikanske militæret. Både marinen og flyvåpenet har baser på øya. Guamer blitt kalt USAs «permanente hangarskip».

Guam ligger omkring 3.400 kilometer sørøst for Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. (Kilde: ABC News, Ritzau, NTB)

- Utløser japansk rett til selvforsvar

Hvis Nord-Korea skyter raketter mot øya, utløser det Japans rett til kollektivt selvforsvar, sier den japanske forsvarsministeren.

Itsunori Onodera kom med uttalelsen under en sesjon i landets nasjonalforsamling torsdag.

Trusselen fra Nord-Korea har vært en sak som har vært på Trumps agenda helt siden han inntok Det hvite hus.

Guam ligger drøye 3000 kilometer sørøst for Nord-Korea og er hjem for rundt 163.000 mennesker og en amerikansk flybase, marine og kystvakt.

- Risiko for at noe går galt

Det kan oppstå en farlig situasjon dersom Nord-Korea lar raketter slå ned i havet ikke langt fra den amerikanske øya, sier seniorforsker Sverre Lodgaard til NTB.

- Hvis nordkoreanerne virkelig vil provosere verden og USA på denne måten, kan det fort oppstå en risiko for at noe går galt. Lander rakettene innenfor Guams territorialgrense, er konflikten jekket opp til et nytt nivå, sier Lodgaard til NTB.

Lodgaard ser en slik bruk av raketter som et forvarsel, ikke nødvendigvis om at Nord-Korea går til krig, men at de tidligere så provoserende og uforsonlige tiradene fra Pyongyang er i ferd med å bli avløst at konkrete og håndfaste handlinger.

ORDKRIG: Ordkrigen mellom USA og Nord-Korea er betydelig skjerpet og ekspertene spør seg om USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un vil gjøre alvor av noen av truslene.

Skeptisk til sanksjoner

FN-sanksjonene har ingen effekt, sier seniorforskeren ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han viser til at det har vært en rekke av dem opp gjennom årene, men at de ikke klarer å endre Nord-Koreas handlemåte.

– Den siste pakken med sanksjoner har som mål å kutte handelen med Kina med en tredel. Tallene viser imidlertid at samhandelen mellom Kina og Nord-Korea bare øker, nærmest uavhengig av hva omverdenen sier og gjør, legger Lodgaard til.

Han sier det militært sett på bakken ikke er noe som har endret seg, bortsett fra hyppigere rakettoppskytninger. Det er ingen troppeforflytninger eller andre bevegelser som indikerer at krigshandlinger er nært forestående.

Lodgaard registrerer imidlertid at krigsretorikken nå er jevnt fordelt mellom partene.

– Før var Nord-Korea i en klasse for seg med sin absurde og provoserende ordbruk. Men nå har USA en president som også uttaler seg langt utenfor den diplomatiske allfarvei. Dette bringer krigsretorikken opp på et nytt nivå, sier Lodgaard.

«Business as usual» på Guam

På den amerikanske stillehavsøya gikk livet likevel sin vante gang torsdag, ifølge Reuters. Der strømmet det på med turister til strendene og hotellene.

Guvernør Eddie Calvo sier Guam har vært gjennom en japansk invasjon under Den annen verdenskrig, utallige jordskjelv og en supertyfon, og at det ikke er noe amerikansk samfunn som er bedre forberedt på Nord-Koreas trussel.

- Vi er bekymret for disse truslene, men samtidig er vi opptatt av at folk ikke skal få panikk, men fortsette med sine liv. Nyt strendene, sier Calvo, ifølge Reuters.

Trump: - Var kanskje ikke hard nok



Fra sitt golfsted i New Jersey tok USAs president torsdag igjen opp trusselen fra Nord-Korea - to dager etter at han advarte Pyongyang med «ild og vrede».

Presidenten sa at denne «uttalelsen kanskje ikke var hard nok». Trump ba videre Nord-Korea om å «ta seg sammen», ellers vil landet være så ille ute «som få andre nasjoner noen gang har vært».

Uttalelsene torsdag kom da Trump sammen med visepresident Mike Pence møtte pressen til fotografering utenfor golfstedet, der han hadde fått en daglig sikkerhetsbrifing, melder NTB.





Har du sett denne videoen?