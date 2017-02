Her er Ikeas prisvinnende flyktning-hus

ANNONSE

Ikeas småhus til bruk i flyktningleire ser ikke ut som en arkitektonisk perle, men du skal ikke skue huset på hårene. Nå har Londons Design Museum gitt den gjeve prisen Beazley Design of the Year til Better Shelter.

Better Shelter er en humanitær organisasjon styrt og betalt av Ikea Foundation. 16.000 småhus er allerede i bruk verden over.

Better Shelter er laget av resirkulerbar plast, består av 68 komponenter, kommer i flate pakker og kan monteres på fire timer. Hver enhet kan huse en familie på fem personer. Det inneholder solpanel og batterier som gjør det selvforsynt med strøm.

Huset er langt mer robust enn de teltene som FN til nå har brukt i flyktningleire verden rundt, skriver Business Insider.

- Better Shelter takler en av dagens store utfordringer: Hvordan gi husly til de i en ekstrem situasjon, om den er forårsaket av vold eller katastrofer, sa jurymedlem Jana Scholze da Better Shelter vant designprisen.

FLATE PAKKER: Småhuset kommer til flyktningleire i flate pakker som vi er kjent med fra Ikea.

BRUKSANVISNING: Med pakkene kommer en enkel monteringsanvisning.

HUSET: Slik ser huset ut etter fire timers montering.

I BRUK: Slik ser huset ut i bruk i flyktningleir.