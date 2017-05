Her er ofrene etter terrorangrepet i Manchester

ANNONSE

Terroristen som sprengte seg selv er navngitt som Salman Abedi (22). Du kan lese mer om han her: De første bildene av Manchester-selvmordsbomberen Salman Abedi

Ofrene



BREWSTER: Kelly Brewster

Kelly Brewster (32): - Kelly hadde aldri vært så lykkelig og vi hadde så mange planer sammen. Min datter Phoebe vil bli knust, slik vi alle er, skriver hennes partner Ian Winslow på Facebook. De to hadde datteren Phoebe. Brewster skal ha blitt funnet død. Hennes kropp beskyttet hennes niese mot eksplosjonen. Hun hedres som en helt av sin lokalavis The Star i Sheffield.

Olivia Campell (15): Du kan lese mer om henne her: 15-åring bekreftet drept i Manchester

ATKINSON: John Atkinson (26) fra Radcliffe.

John Atkinson (26): - I dag er en utrolig trist dag. Vi har mistet et medlem av vår dansefamilie, skrev dansegruppen Freak Dance Radcliffe på sin Facebook-gruppe. De beskriver den lokale danseren Atkinson som en glad og snitt person som var en lykke å lære å danse, skriver The Telegraph.

Saffie-Rose Roussos (8): Hun var det yngste offeret for terrorangrepet. Du kan lese mer om jenta her.

Georgina Callander (18): Hun var det første offeret som ble navngitt. Du kan lese mer om henne her.

KLIS: Ekteparet Marcin og Angelika Klis ble først etterlyst på sosiale medier, før de ble bekreftet omkommet.

Angelika og Marcin Klis: Det polske ekteparet ble begge drept i angrepet. De levde i York der Marcin kjørte drosje. De to kom til Manchester Arena for å hente døtrene som hadde vært på konsert. Døtrene kom fra angrepet uskadd, skriver blant andre The Mirror.