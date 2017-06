ANNONSE

Filmen ble tatt i IS-hovedsetet Raqqa i Nord-Syria, der IS er hardt presset av militære syriske grupper med støtte fra USA.

Kvinnen er kurder og tilhører Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) eller Women's Protection Units - en militærorganisasjon bestående bare av kvinner. Gruppen består av mellom 7000 og 10.000 frivillige soldater mellom 18 og 40 år.

- Kurdiske kvinner kjenner ingen frykt



På filmen ser du kvinnen skyte mot et mål fra innsiden av en balkong. Plutselig slår en kule inn i veggen, bare centimetere fra hodet hennes.

Videoen ble postet på Twitter tirsdag av journalist Hamza. Med videoen skriver han: «Snikskytterkamp inne i Raqqa. Takk gud for at IS-terroristen bommet» og «Kurdiske kvinner kjenner ikke frykt. Et vanlig menneske ville vært livredd etter å ha vært så nære døden, men hun bare lo».



Sperrer fluktveier

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser torsdag at SDF-krigere har erobret territoriet på sørbredden av Eufrat som IS brukte til å rømme fra Raqqa til IS-kontrollerte områder lenger sør.

SDF står for Syrian Democratic Forces og er en allianse som i hovedsak består av krigere fra den kurdiske YPG-militsen, men også arabiske syrere.

SDF har med solid støtte fra amerikanske kampfly og spesialstyrker stått i spissen for storoffensiven med mål om å gjenerobre Raqqa.

Byen har fungert som IS' hovedsete siden den ytterliggående islamistgruppa erobret byen i 2014.