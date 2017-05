Her er Trump-intervjuet alle ventet på

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det hvite hus har spriket veldig i forklaringene på hvorfor James Comey ble sparket fra stillingen som direktør for etterretningsbyrået FBI.

Torsdag kveld amerikansk tid, altså natt til fredag norsk tid, sendte NBC News et eksklusivt intervju med mannen som sparket Comey, nemlig USAs president Donald Trump.

Der forklarte han, som vi fikk nyss om i forkant, at det var hans beslutning og hans alene.

Beslutningen er oppsiktsvekkende, fordi det er så åpenlyst at Trump er tjent med at sjefen for etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget i USA, hvor Trump og hans stab muligens har spilt en rolle, blir byttet ut med en han håndplukker selv.

Trump hevdet i NBC-intervjuet at han støtter etterforskningen av Russlands innblanding – men som vi alle vet; det er ofte en vesentlig forskjell på hva en politiker sier og hva en politiker gjør.

- Jeg ønsker at etterforskningen skal gå raskere. Jeg ønsker å finne ut om det var et problem med valget. Jeg ønsker at det skal være så sterkt og så bra. Comey var en showmann, sa Trump.

- Det er intet samarbeid mellom meg og staben min og Russland. Hvis Russland gjorde noe som påvirket valget vårt, vil jeg vite det, la han til.

- Bortimot alle etterretningsbyråer har allerede konkludert med at Russland gjorde det, påpeker Lester Holt.

- Hvis Russland forsøker å blande seg inn i våre valg, er det horribelt og jeg vil sørge for at det aldri skjer igjen, repliserte Trump, som dermed altså ignorerte Holts informasjon om at amerikansk etterretning allerede har fastslått at Russland blandet seg inn.

Trump ble også spurt om en rekke andre temaer, blant annet hvorfor det tok 18 dager fra han fikk vite at hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn var i en posisjon hvor han kunne bli utsatt for utpressing fra Russland til Trump sparket Flynn.

Se intervjuet her