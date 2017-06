Her er verdens beste - og verste - land å vokse opp

ANNONSE

Minst 700 millioner barn har fått barndommen sin avbrutt altfor tidlig, viser en fersk rapport fra Redd Barna.

Rapporten "Stolen Childhoods" viser at årsakene varierer fra ekstrem vold og konflikt, tidlig ekteskap, graviditet, barnearbeid, dårlig helse og mangel på utdanning.

Redd Barna har på bakgrunn av dette satt opp en liste over hvor i verden det er best og verst å vokse opp.

Funnene i rapporten viser at barn i Vest- og Sentral-Afrika er mest utsatt for å få barndommen sin avbrutt. Niger er rangert som laveste, etterfulgt av Angola, Mali, Den sentralafrikanske republikk og Somalia. Landene der barna har de beste forutsetningene for en trygg og god barndom er Norge, Slovenia, Finland, Nederland og Sverige.

- Millioner av verdens mest sårbare barn blir nektet en mulighet til å utvikle seg, lære og å være trygge. For mange er situasjonen så alvorlig at de i verste fall står i fare for å miste livet. Hvem som rammes er ikke tilfeldig. Det er resultatet av politiske valg og prioriteringer som leder til diskriminering, overgrep og ekskludering, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna ifølge en pressemelding.

I forbindelse med lanseringen av rapporten har organisasjonen laget en video som skal illustrere utfordringene som møter barna i noen av disse landene. Du kan se videoen her: