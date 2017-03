ANNONSE

Det er 50 år siden en Saudisk monark var på besøk i Indonesia, og da skal det gjøres med stil.

Saudi-Arabia er blant verdens rikeste land, og kongefamilien har en anslått formue på over 400 milliarder kroner.

Rulletrapp av gull



Etter landing kom kong Salman bin Abdulaziz al-Saud ut av det gullforgylte flyet i Indonesia på en rulletrapp av gull, skriver Daily Mail.

Offisielt er hele befolkningen i Saudi-Arabia muslimsk, men med gjestearbeidere finnes flere religioner. Cirka 85 – 90 prosent av saudierne er sunnimuslimer, ifølge Store norske leksikon.

Kongen er nå blitt 81 år, og skal oppholde seg i Jakarta i ni dager. Formålet med reisen er å styrke de økonomiske båndene til Indonesia, hvor 86 prosent av befolkningen er muslimer.

REGNFYLT: Det manglet ikke på tjenestemenn som skulle beskytte kongen av Saudi-Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud mot det kraftige regnet som møtte ham i Jakarta i Indonesia.

Nå er ikke denne kongen helt som andre monarker, og sammen med Salman bin Abdulaziz al-Saud er også 1000 ansatte som til enhver tid skal passe på at han har alt som trengs.

Samtidig har 800 delegater fra Saudi-Arabia tatt turen for å overvære besøket.

I Jakarta er 10.000 politimenn og militære satt inn for å passe på monarken under besøket.

Kongen og alle hans ansatte inkludert 10 statsråder og 25 prinser har blitt innlosjert på fire av de meste luksuriøse hotellene i Jakarta under oppholdet.

Vil styrke båndene



Kongen har satt noen helt spesielle krav for besøket. Blant annet krever han et helt eget VIP toalett bygget kun for ham i en moské i den indonesiske hovedstaden Jakarta. Bagasjen hans er på omkring 500 tonn, og da er ikke hans to to Mercedes-Benz s600 inkludert.

Presidenten i Indonesia Joko Widodo tok imot monarken på flyplassen, og har uttalt at han ser frem til å styrke båndene mellom de to landene.

Reisen er en del av en tre ukers tur i Asia med Japan, Kina og Maldivene som de neste landene for tur.

HISTORISK: Statsbesøket fra Saudi- Arabia beskrives som historisk. Det er 50 år siden forrige gang.