Bildet av den 16 år gamle speiderjenta som uredd konfronterer en mann under en 1. mai-demonstrasjon i Brno i Tsjekkia har fått oppmerksomhet verden over.

Fotografen, Vladimír Čičmanec, la bildet ut på sin Facebook-side, og siden er det blitt delt tusenvis av ganger. Bildet viser en voksen mann med barbert hode og solbriller med et aggressivt kroppsspråk i møte med den unge motdemonstranten i speideruniform. Han konfronterer henne ansikt til ansikt, mens hun står rolig på sin plass og svarer ham.

- Det er viktig å stå opp mot det vi ikke liker, sier 16 år gamle Lucie i et intervju med tjsekkiske Rozhlas. Hun forteller at hun og andre motdemonstranter var til stede med sang og bannere da en gruppe nynazister og tilhengere av ytterliggående høyre benyttet 1. mai til en demonstrasjon. Hun sier at mannen på bildet fremsatte sine argumenter og at hun svarte på dem.

- Hun sto der og argumenterte godt for seg, sier fotografen Vladimír Čičmanec til CNN.

Han forteller at det de to diskuterte var nasjoner, immigrasjon og flytkningkrise.

