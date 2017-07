Her redder politiet hunden fra en brennhet bil

Var minst 43 grader inne i bilen, ifølge politiet.

«Gjenta etter oss: Det er aldri OK å forlate kjæledyret ditt i en bil uten tilsyn.»

Det skriver Boynton Beach politistasjon i Florida på Facebook, hvor de samtidig deler en video av at de redder en pitbull ut av en glovarm bil. Saken er omtalt av flere amerikanske medier, deriblant NBC.

I videoen ser vi at politiet knuser bilvinduet for å få åpnet døren og sluppet hunden ut. De henter deretter vann til hunden.





- Minst 43 grader i bilen



Politiet skriver at de ble tipset om at hunden var etterlatt til seg selv i en glovarm bil på en parkeringsplass utenfor en bank.

«Det var minst 43 grader inne i bilen - om ikke mer,» skriver politiet.

De forsøkte å finne eieren, men ga til slutt opp og brøt seg altså inn i bilen for å slippe ut hunden.

«Det tok minst 10-15 minutter fra vi fikk telefonen til hundeeieren dukket opp,» skriver politiet.

Varmefelle etter kort tid



Hundeeieren fikk tilbake hunden sin, men fikk en bot.

«Etterforsker Roehrich fortalte at i de fleste tilfellene hvor hunder blir etterlatt i biler, er eierne ansvarlige, kjærlige og gode omsorgspersoner. De vet bare ikke at det er ulovlig eller tror at det er greit så lenge det bare er for en liten stund. Vi er her for å fortelle dere at det ikke er det,» skriver politiet videre.

NAF anbefaler alle hundeeiere å ta med kjæledyret ut av bilen, da den raskt blir en varmefelle etter kort tid i solen.

- Selv om du parkerer i skyggen kan dyret bli overopphetet. Husk: Selv om du parkerer bilen i skyggen forflytter solen seg raskt, minner NAF om på sine hjemmesider.

Lov til å knuse rute

Så hva gjør du hvis du ser et etterlatt kjæledyr i en varm bil?

I en artikkel i TV 2 i fjor sommer, uttalte advokat Tore Tøtdal at man først bør forsøke å få tak i eieren, enten ved å sende bilens registreringsnummer på SMS til 2282 eller ved å kontakte politiet.

Hvis dette tar for lang tid og du vurderer situasjonen som såpass alvorlig at hundens liv står i fare, har du lov til å knuse en rute for å gi hunden frisk luft.

- Dersom det blir nødvendig å knuse en rute for å gi hunden frisk luft, så vil du ikke kunne holdes ansvarlig for den utgiften dette påfører bileieren, uttalte Tøtdal.

Har du sett denne populære videoen?