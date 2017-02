Her står kvinnen frem med mannen som voldtok henne

ANNONSE

1 1996 møtte da 16 år gamle islandske jenta Thordis Elva den to år eldre australske utvekslingsstudenten Tom Stranger i Reykjavik, hennes hjemby.

Stranger hadde fått studere kjemi på sagaøya, og de to ble fort forelsket. Men etter en måned sammen ble tenåringsflørten plutselig snudd til et mareritt, da de to dro på juleball sammen.

Men den 16 år gamle islandske jenta fikk for mye alkohol i kroppen - etter å ha bestemt seg for å prøve rom for første gang i sitt liv - og brøt sammen. Hun var så beruset at hun falt inn og ut av bevissthet, og sikkerhetsvaktene på ballet ville tilkalle ambulansen.

- Følte meg trygg

Da trådte den australske kjæresten hennes frem og sa at han i stedet kunne hjelpe henne hjem.

Og som sagt, så gjort.

Tom tok Thordis i armene sine, hjalp henne hjem, og fikk henne opp i sengen. Deretter tok han av klærne hennes.

Rapport: Hver fjerde jente har opplevd seksuelle overgrep

Thordis forteller at hun følte seg passet på, og dermed også trygg. Men så skjedde det som ingen jente skal oppleve.

Tom la seg oppå Thordis og hadde sex med henne.

- Smertene var altoverskyggende

- Jeg ble klar i hodet, men kroppen min var fortsatt for svak til å kjempe imot og smertene var altoverskyggende, forteller Thordis.

- Det føltes som om jeg ble delt i to. For ikke å miste forstanden telte jeg sekundene på klokken min. Helt siden den natten har jeg visst at det er 7.200 sekunder i to timer.

Sammen sto de to frem med sin historie under en TED Talk i oktober i fjor. Foredraget ble lagt ut på nett for noen dager siden, og har allerede skapt stor debatt på nettet.

Se TED-videoen nederst i saken!

- Løy for meg selv

Den da 18 år gamle Tom klarte på sin side ikke å forene seg med tanken om at han fra nå av var en voldtekstmann.

- For å være ærlig: Jeg fornektet handlingen, da jeg gjorde det og i dagene etterpå. Jeg tok avstand fra sannheten ved å overbevise meg selv om at det var sex, og ikke en voldtekt, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

OFFER: Thordis Elva har jobbet i mer enn ti år med å foregripe seksuelle overgrep.

- Men det var en løgn, som jeg helt siden da har følt en enorm skyld for.

Derfor valgte de to, overgriper og offer, å fortelle deres historie på samme scene. De ønsker å diskutere problematikken omkring seksuelle overgrep, som kan skje på mange forskjellige måter.

- Ikke en kvinnesak

I en Q&A-sesjon etter foredraget forteller Thordis at hun nølte lenge med å gi en voldtekstmann muligheten til å stå frem på en scene.

HEMMELIGHET: Det gikk 15 år før Tom Stranger fortalte familien om hva han hadde gjort.

- Ja, jeg gjorde det. Jeg forstår dem som vil kritisere meg for å gi en overgriper en stemme i denne diskusjonen. Men jeg tror mye kan læres av å lytte til dem som har vært en del av problemet - om de er villige til å være en del av løsningen, sier hun.

Les også: Westworld-stjernen forteller om overgrep

Thordis har jobbet med å forebygge seksuell vold i over ti år.

- Jeg har vært med på konferanser som dette temaet i over et tiår nå, og jeg har tenkt på hvor ofte dette sees på som en kvinnesak. Men egentlig er det en «menneskesak», som skjer i hvert eneste land på planeten vår. Jeg tror at vi alle trengs for å forebygge vold og skape et tryggere samfunn, sier den islandske kvinnen.

Fortalte familien 15 år senere

Tom forteller at han holdt overgrepet hemmelig helt fram til 2011, da han satte seg ned med familien sin og fortalte dem det.

- Siden da har jeg gradvis fortalt min innerste sirkel om min historie og tidligere valg. Nå har jeg hatt mange ærlige samtaler, og jeg føler at jeg bedre klarer å sette nøyaktige ord for å forklare handlingene mine den kvelden, og hvilke konsekvenser det har hatt - både for Thordis og meg selv, sier han.

- Forståelig nok har forholdet mitt til noen av menneskene nær meg blitt, og vil bli, påvirket av dette. Jeg verken dømmer eller tenker annerledes om venner eller familie som ser annerledes på meg når de får høre at jeg er en voldtektsmann.