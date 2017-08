Her stormer migrantene den spanske feriestranden

Spania kan overgå Hellas i antall migranter fra Middelhavet.

I videoen over kan du se migranter som stormer opp på en spansk strand fra en svart plastbåt blant sjokkerte badegjester. Hendelsen skjedde på Playa de los Alemanes i byen Zahara nær Cadiz onsdag.

Videoen ble tatt av en tilfeldig kvinne som var på stranden da det skjedde.

Politiet sier til CNN at de ikke var forberedt på flyktningstrømmen, og at de nå har fått hjelp fra politi i Tarifa og Barbate for å håndtere situasjonen.

Spania kan overgå Hellas

I løpet av året kan Spania ende opp med å ta imot flere migranter og flyktninger fra sjøveien enn Hellas, ifølge IOM.

Ifølge de siste tallene til Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) 6. august har 8.200 migranter og flyktninger kommet til Spania så langt i år.

Det er mer enn tre ganger så mange som ble registrert på samme tid i fjor, og allerede mer enn i hele 2016.

– Det er mulig at Spania vil overgå Hellas i år, sa Joel Millmann, talsperson for IOM.

– Det vil være en stor forandring, la han til.

Det dreier seg hovedsakelig om mennesker fra Senegal, Gambia, Guinea og Elfenbenskysten.

Så langt i år har 96.800 tatt sjøveien til Italia, mens nesten 12.000 har kommet til Hellas. For å komme til Italia, må de krysse Sahara-ørkenen og dra via konfliktfylte Libya.

Vi antar at noe av endringen skyldes at ruten anses som en trygg rute langs kysten gjennom Marokko, sa Millman.