Her viser «slakteren fra Kabul» seg for første gang på over 20 år

Han er kjent som «slakteren fra Kabul», og ble utpekt som en internasjonal terrorist av amerikanske myndigheter i 1996.

Den gangen rømte den afghanske krigsherren og tidligere statsministeren Gulbuddin Hekmatyar fra landet, etter at Taliban-regimet hadde overtatt makten i Afghanistan.

Selv var han som leder for den militære gruppa Hizb-i-Islam beskyldt for å ha stått bak drapene på tusenvis av sivili i Aghanistans hovedstad Kabul, etter å ha angrepet sivilie områder med sin gruppe under den afghanske borgerkrigen fra 1992 til 1996.

«DREPER I FYLLA»: Britiske prins Harry tjenestegjorde i Afghanistan i 2008, til lite flatterende omtale fra Gulbuddin Hekmatyar

Ut mot prins Harry

Men siden 1996 har han holdt seg i skjul i utlandet, og kun unntaksvis kommet med uttalelser om sitt gamle hjemland - som da han hevdet at britiske tropper i Afghanistan var utplassert der for å tilfredsstille USA, og beskrev Storbritannias prins Harry som en «sjakal» som «dreper uskyldige afghanere mens han er full».

I 2013 truet han med å drepe så mange vestlige soldater som mulig inntil NATO trakk sine styrker ut av Afghanistan.

Men nå har den gamle krigsherren returnert til hjemlandet, og lørdag leverte han sin første offentlige tale på over 20 år.

I talen oppmuntret han militære islamister til å «stoppe den meningsløse og vanhellige krigen» og å «knytte hender for å bringe fred til Afghanistan».

- Ønsker et fritt Afghanistan

En fredsavtale med Afghanistans president Ashraf Ghani i september i fjor banet vei for Hekmatyars retur til landet, og fikk samtidig FN til å fjerne ham fra listen over IS- og al-Qaeda-relaterte navn.

- Jeg ønsker et fritt, uavhengig og islamsk Afghanistan, sa Hekmatyar i sin første offentlige tale på over 20 år.

- Kom sammen for Guds skyld, kom og gi opp kampen. Ofrene for denne krigen er afghanerne, manet han de militante afghanerne til.