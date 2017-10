Hevder at Trump uttalte «Jeg hater alle i Det hvite hus»

Enda en vanlig dag i amerikansk politikk.

NEW YORK (Nettavisen): Fire dager etter at senator Bob Corker omtalte Det hvite hus som en «voksenbarnehage» på Twitter som respons til president Donald Trumps angrep på ham der, har Vanity Fair publisert en artikkel der det hevdes at Trump ropte «Jeg hater alle i Det hvite hus» til sin mangeårige sikkerhetssjef Keith Schiller.

I angrepet på Corker, henviste Trump blant annet til at senatoren er kortvokst.

Vanity Fair skriver at folk som står presidenten nær mener at «det rakner for ham» og at de omtaler ham som «ustabil».

Magasinet hevder også at frustrasjonen går begge veier – at Trump også er misfornøyd med omgivelsene sine i Washington.

«Ifølge to kilder som kjenner til samtalen, luftet Trump overfor Schiller sin frustrasjon og sa «Jeg hater alle i Det hvite hus! Det er noen få unntak, men jeg hater dem» (En talsperson for Det hvite hus benekter dette.). To høytstående republikanske tjenestemenn sier at stabssjef John Kelly er miserabel i jobben sin og kun blir værende av pliktfølelse, for å hindre Trump i å ta katastrofale beslutninger», skriver Gabriel Sherman i Vanity Fair.

Denne artikkelen ble publisert snaut ni timer etter at The Washington Post la ut et intervju med Trumps mangeårige venn Tom Barrack, som støttet Trump under valgkampen og holdt et innlegg til støtte for Trump under republikanernes landsmøte i Ohio i fjor.

Barrack sier til Post at han er «sjokkert» og «forbløffet» over enkelte av Trumps uttalelser.

- Han tror han må være lojal mot sin base. Jeg sier hele tiden «Men hvem er din base? Du har ingen naturlig base. Basen din er verden og USA, så du har alle disse velgerne. Vis dem hvem du egentlig er. Etter min mening er han bedre enn dette, sier Barrack.

USAs president Donald Trump har utfordret sin utenriksminister til å ta en IQ-test for å avgjøre hvem som er smartest av dem to.

Intervjuet med Barrack ble publisert noen dager etter at Trump i et intervju med Forbes utfordret sin utenriksminister Rex Tillerson til IQ-duell «dersom det er sant» at Tillerson kalte Trump «åndssvak» etter et møte hvor Trump ifølge NBC News ønsket å tidoble USAs atomvåpenlager.

Trump har benektet dette.

Det gjorde han på Twitter, hvor han samtidig truet med å frata NBC News TV-lisensen.

Og sånn går nå dagene i amerikansk politikk nå for tiden.

