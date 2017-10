Hevder Nelly er arrestert for voldtekt

Hendelsen skal ha skjedd på artistens turnébuss lørdag morgen. Nellys advokat avviser anklagene.

Den amerikanske rapperen Cornell Haynes, bedre kjent som Nelly, skal ifølge TMZ være arrestert etter en voldtekt. Hendelsen skal ha skjedd på artistens turnébuss lørdag morgen.

Nellys advokat avviser anklagene og sier at han er offer for fabrikerte anklager.

- Våre første undersøkelser fastslår at dette er anklager som er motivert av grådighet og hevngjerrighet, sier advokaten ifølge Daily Mail.

Advokaten sier videre at han føler seg sikker på at anklagene vil falle bort etter at etterforskningen er gjennomført.

Talsperson for Auburn-politiet, Steve Stocker, bekrefter ifølge Daily Mail at den 42-årige rapperen ble pågrepet på sin turnébuss. Nelly er på turné sammen med bandet Florida Georgia Line.

Etter planen skulle Nelly opptre på en konsert i Ridgefield, Washington lørdag kveld.

Mest sett siste uken