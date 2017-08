Hillary Clinton fikk frysninger av Trump under debatt

Hillary Clinton medgir i en ny bok at hun fikk frysninger av Donald Trump da han fotfulgte henne rundt i studio under en TV-debatt i valgkampen.

Opptrinnet fant sted under en direktesendt debatt i St. Louis 9. oktober i fjor, da Trump flere ganger gikk tett opptil ryggen på Clinton mens hun hadde mikrofonen.

I sin nye selvbiografi «Hva skjedde», som lanseres 12. september, forteller Clinton hvordan hun så vidt greide å beherske seg og mest av alt hadde lyst til å snu seg og rope «Hold deg unna meg, ditt kryp, gå vekk!".

– Jeg tenkte at dette er ikke OK. Dette var den andre debatten i presidentvalgkampen og Trump raget bak meg. To dager tidligere hadde hele verden hørt hvordan han skrøt av å beføle kvinner. Der sto vi på en liten scene og uansett hvor jeg gikk, fulgte han tett etter meg, stirret på meg og gjorde grimaser. Det var utrolig ubehagelig å kjenne at han pustet meg i nakken, jeg fikk frysninger, forteller Hillary Clinton i et opptak der hun leser utdrag fra den kommende selvbiografien.

– Det var et av disse øyeblikkene der du ønsker at du kunne stanse opp og spørre alle rundt deg «Vel, hva ville dere ha gjort. Forholder du deg rolig, smiler og fortsetter som om han ikke gjentatte ganger har invadert intimsonen din? Eller snur du deg, ser ham i øynene og sier høyt og klart: Hold deg unna meg, ditt kryp, gå vekk!", fortsetter hun.

– Jeg beholdt roen, godt hjulpet av et langt liv der jeg har måttet håndtere vanskelige menn som har forsøkt å avfeie meg, forteller Clinton videre.

– Kanskje er jeg litt for flink til å beholde roen, til å bite ting i meg, til å klore meg selv i en knyttet neve og smile, mens jeg hele tiden er fast bestemt på å framstå fattet overfor omverdenen, sier hun.

