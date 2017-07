Hillary Clinton fronter «Nasty Woman» t-skjorter til støtte for organisasjonen Planned Parenthood i USA

Clinton som selv ble kalt en «Nasty Woman» av daværende presidentkandidat Donald Trump bruker nå de samme ordene for å støtte en hjertesak.

Tirsdag la Hillary Clinton ut et foto på Twitter av seg selv som holder opp en t-skjorte med påskriften «Nasty Woman».

Dette for å promotere salget av t-skjortene hvor inntektene går direkte til organisasjonen Planned Parenthood Advocacy Project Los Angeles County. De jobber globalt for å bedre kvinners rettigheter, blant annet når det kommer til retten om selvbestemt abort, prevensjon, graviditet, kreft og generell seksuell helse.

20. oktober 2016 møttes presidentkandidatene Hillary Clinton og Donald Trump til sin tredje og siste debatt, og én av de utsagnene som skapte overskrifter var Trumps slengbemerkning til Clinton om at hun er en ufyselig kvinne.



Midt under en av Clintons innlegg avbryter Trump, og sier: «such a nasty woman».

Men bemerkningen skapte ikke bare overskrifter, den slo også tilbake på Trump. Nasty Women ble et slagord som samlet både kvinner og menn.

På Twitter reagerte mange på Trumps uttalelse under hashtagget #NastyWomenMakeHistory.

Jill Biden, som er gift med visepresident Joe Biden, la ut denne meldingen:

«Joe vil gjerne at dere alle skal vite at han identifiserer seg som en ufyselig kvinne. Vi er begge på hennes side.»

Support Samantha Bee & Planned Parenthood & buy a Nasty Woman t-shirt!https://t.co/I9qd3M3cFq pic.twitter.com/XDpBcFqF7k — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 11, 2017

Det er talkshow-vertinne og programleder i «Full Frontal with Samantha Bee» på TBS som selger t-skjortene, og målet er å samle inn 1. million dollar før kampanjen avsluttes den 14.juli.

Etter at president Donald Trump vant valget er flere lokale Planned Parenthood i fare for å bli stengt, da den nyvalgte regjeringen vil fjerne all støtte til organisasjonen som årlig gir medisinsk hjelp til mer enn 2,4 millioner amerikanere som ikke har helseforsikring.

Blant annet visepresident Mike Pence er en sterk motstander av abort, og kritikerne hans mener at dette er hovedgrunnen til hvorfor han vil fjerne organisasjonen i USA.