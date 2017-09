Hillary Clinton skylder på Bernie Sanders

Mener at Bernie Sanders bedrev skittkasting som ødela for henne mot Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Demokratenes presidentkandidat tapte valget i fjor. Nå kommer Hillary Clinton med biografien hvor hun forklarer hva hun mener er årsakene til at hun ikke klarte å beseire Republikanernes kandidat, Donald Trump.

Boka heter «What Happened» og utgis 12. september.

The New York Daily News skriver at Clinton angriper sin motkandidat i nominasjonskampen, Bernie Sanders, og gir Vermont-senatoren skylden for at hun tapte for Trump.

Clinton hevder at Sanders og hans supportere drev med skittkasting som ble hengende ved henne også i presidentvalget, og insisterer på at dette ødela hennes håp om å innta Det hvite hus.

«Fordi vi var enige om så mye, klarte ikke Bernie å komme opp med argumenter imot meg … Så han måtte ty til rykter og karakterangrep. Da jeg til slutt utfordret Bernie under en debatt, om å komme med et eneste eksempel på at jeg forandret posisjon på en votering etter å ha mottatt finansielle bidrag, klarte han ikke å komme på noen», skriver Clinton.

«Hans angrep forårsaket varig skade, og gjorde det vanskeligere å forene alle progressive i presidentvalget og banet dermed vei for Trumps «Skurken Hillary»-kampanje», konkluderer den tidligere førstedamen.

Hun beskriver behandlingen hun fikk fra enkelte Sanders-tilhenger som «stygg og mer enn litt kjønnsdiskriminerende».

«Han gikk ikke inn i valgkampen for å sikre at en demokrat vant Det hvite hus, han gikk inn i den for å forstyrre for partiet», hevder Clinton.

Bernie Sanders er registrert som uavhengig, men stilte på Demokratenes side i nominasjonskampen. Clinton beseiret Sanders der, men tapte senere for Trump i selve valget.