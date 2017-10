Hillary Clinton stemplet som ignorant etter Las Vegas-tweet

- Folk flyktet fra lyden av skudd. Tenk hvor mange ville dødd, hvis skyteren hadde lyddemper.

Det er Twitter-meldingen fra Hillary Clinton som får folk til å reagere.

Hillary Clinton bruker tragedien i Las Vegas til å argumentere mot et lovforslag som nå blir behandlet i Washington DC. Dette er et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk å kjøpe lyddempere til våpnene sine.

Selv om massakren i Las Vegas, som så langt har kostet 58 menneskeliv og flere hundre skadde, er den største i USAs historie, er det langt fra den eneste. Så langt i 2017 har det, i følge gunviolencearchive.org vært 273 masseskytinger i USA.

Las Vegas, we are grieving with you—the victims, those who lost loved ones, the responders, & all affected by this cold-blooded massacre. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 2, 2017

Oppgjør med NRA



Clinton har lenge vært en motstander mot amerikansk våpenlov, og mener at politikerne nå må ta et oppgjør med National Rifle Association (NRA). NRA har gitt rundt 180 millioner dollar til politikere siden 1990, og har stor makt i Washingon.

- Vår sorg er ikke nok, Vi kan og må sette politikk til side, stå opp mot NRA og jobbe sammen for at dette ikke skal skje igjen, skriver den tidligere presidentkandidaten på Twitter.

Får kritikk



- Ignorant, irrelevant og utnyttende, kommenterer den konservative kommentatoren Ben Shapiro.

Ignorant, irrelevant and exploitative https://t.co/6XWGQxcDPt — Ben Shapiro (@benshapiro) October 2, 2017

- Ekkelt dumt og totalt irrelevant, fru Clinton, kommenterer den konservative radioverten Buck Sexton.

Appallingly stupid, and entirely irrelevant, Mrs Clinton



She knows nothing about firearms,

and even worse, she doesn't care. https://t.co/SA2dfdTax4 — Buck Sexton (@BuckSexton) October 2, 2017

Også pressetalsperson Sarah Sanders i Det hvite hus mener at det er prematurt å snakke om hvordan man skal motvirke det som skjedde i Las Vegas søndag kveld lokal tid.

- Først må vi få flere fakta, og der er vi ikke ennå. Det er veldig lett for Clinton å kritisere, men vi må huske at den eneste personen med blod på hendene er skytteren, og dette er ikke et tidspunkt å gå etter individer og organisasjoner. Vi skal snakke politikk, men ikke i dag, sa Sanders ifølge Fox News.

- Dette må ta slutt



Selv om Hillary Clinton møter motstand fra konservative, er får hun støtte andre steder.

– Hva Kongressen kan gjøre, og hva Kongressen må gjøre, er å lage lover som gjør at våre medborgere er trygge, sa demokraten Chuck Schumer i Senatet, dagen etter skytingen.

Den demokratiske senatoren Chris Murphy tok også til orde for våpenkontroll mandag.

- Dette må ta slutt. Det gjør meg rasende at mine kolleger i Kongressen er så redde for våpenindustrien at de later som om det ikke finnes politiske trekk mot denne epidemien, sa han.

