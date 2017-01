Historisk vitnemål imot kollega under Trump-høring

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg vet at det er uvanlig at en senator vitner imot en annen senator. Jeg vet at mange kolleger misliker at jeg bryter en lang tradisjon med å ikke snakke imot nominasjonen av en annen senator, sa senator Cory Booker (D) fra New Jersey.

ABC News skriver at Booker med dette ble den første sittende senatoren som vitnet imot nominasjonen av en annen senator til en kabinettstilling.

Booker er så sterkt imot nominasjonen av Jeff Sessions (R) som justisminister i Donald Trumps kabinett at han under en høring onsdag altså gikk til dette uvanlige skrittet.

- Jeg tar ikke lett på det å vitne imot en kollega i senatet, men den enorme makten en justisminister har, kombinert med de dypt bekymringsverdige synspunktene til denne kandidaten, gjør at samvittigheten forlanger det, sier Booker ifølge ABC News.

Under vitnemålet angrep han Sessions’ syn på kvinner, lesbiske og homofile, samt svarte.

“To sin by silence, when they should protest, makes cowards of men.” ― Ella Wheeler Wilcox — Cory Booker (@CoryBooker) January 11, 2017

.@CoryBooker testifies against Jeff Sessions: Attorney general must continue American tradition of fighting for equality and civil rights. pic.twitter.com/8fe2zzrdy4 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 11, 2017

JEFF SESSIONS blir justisminister i USA dersom han overlever høringsrunden.

DONALD TRUMP ønsker Jeff Sessions som justisminister.

- Senator Sessions’ tiårlange merittliste er til bekymring på flere måter, fra hans motstand mot en felles politisk kriminalreform til sitt syn på en felles politisk narkotikareform, fra hans forsøk tidlig i karrieren på å nekte innbyggere stemmerett til hans kritikk av stemmerettloven, fra hans fravær av forsvar for rettighetene til kvinner og minoriteter til hans motstand mot en fornuftig og tverrpolitisk immigrasjonsreform, sier Booker i en pressemelding.

Enkelte senatorer mener at Cory Booker gjør dette fordi han har planer om å stille som presidentkandidat i 2020.

- Jeg er veldig skuffet over at senator Booker velger å starte sin 2020-valgkamp gjennom å vitne imot senator Sessions, sier senator Tom Cotton (R) fra Arkansas.

Også kongressmannen John Lewis (D) vitnet imot Jeff Sessions.

Today was the unofficial launch of the 2020 @CoryBooker Presidential Campaign..... — Matt Brooks (@mbrooksrjc) January 11, 2017