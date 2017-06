Hjelpeorganisasjon sender varme tanker til curlingforeldre

ANNONSE

Det skapte mye oppstyr da foreldre til ungdommer som deltar på Roskildefestivalen tok kontakt med festivalledelsen for å klage på at barna deres har problemer med å finne teltplass, er våte og fryser under musikkfestivalen.

Nå har hjelpeorganisasjonen Folkekirkens Nødhjælp rykket ut med en reklamekampanje for å bidra med varme tanker til curlingforeldrene, og noen kroner til verdens fattigste - og for å sette ting i perspektiv.