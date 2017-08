Hope Hicks (28) er president Trumps nye kommunikasjonssjef

Slik ble 28-åringen uten politisk erfaring en del av Trumps innerste klan.

Hope Hicks er den yngste - og, sett bort fra datteren Ivanka, eneste kvinne i Donald Trumps innerste klan. Og hun er den som har vært med Trump lengst.

Hun har ikke politisk erfaring, men under Trumps valgkamp var hun en viktig medspiller innen presse og kommunikasjon. Hun holdt seg derimot stort sett i kulissene, noe hun har gjort også etter innsettelsen av Trump. Hun fikk da rollen som direktør for strategisk kommunikasjon i Det hvite hus.

- Hun er en talskvinne som sjelden åpner munnen. En politisk nybegynner som holder i en av de mest uforutsigbare presidentkampanjer i historien. En tidligere modell som nesten aldri er foran kamera. I et hvert annet valgår så ville ikke en 27-åring, som aldri engang har vært frivillig under en valgkamp, kontrollert kommunikasjonen til en presidentkandiat. Men dette er ikke et slikt år, skrev Town and Country i sin omtale av Hope Hicks i 2016.

Nå er hun tildelt rollen som kommunikasjonssjef, etter at Scaramucci fikk fyken etter bare ti dager i samme posisjon. Ifølge Det hvite hus en Hicks ansettelse midlertidig, i påvente av en ny utpekelse.

BAK PRESIDENTEN: I rollen som strategisk kommunikasjonssjef, Hope Hicks, sjefsstrateg Steve Bannon, stabssjef Reince Priebus og seniorrådgiver Stephen Miller på plenen utenfor Det hvite hus i april.

Hicks har siden steget i gradene, Bannon skal henge i en tynn tråd, mens Priebus er ute.

Modellkontrakt som 11-åring

Det er uansett langt unna hennes første jobb, da hun som 11 åring signerte modellkontrakt for Ralph Lauren.

Hicks er oppvokst i en såkalt respektabel familie i Greenwich, Connecticut, der begge foreldrene jobbet innen kommunikasjon. Selv studerte hun engelsk på universitetet, der hun også var aktiv på lacrosse-laget.

Hun ble knyttet til Trump-familiens forretninger da Ivanka hentet henne inn for å håndtere markedsføringen og kommunikasjonen rundt sin motekolleksjon.

Der var hun i to år, før Donald Trump hentet henne inn i presidentkampen, da som pressesekretær.

- Han kalte henne inn og sa «dette er din nye jobb». Det var sjokkartet, har moren Cavender Hicks uttalt til New York Times.

Hicks-familien inngår også i Trump-dynastiets nære omgangskrets, og har feriert sammen på Trumps mye omtalte Mar-al-Lago og hun har vært på Shabbat-middag hos Ivanka og ektemann og Trump-rådgiver Jared Kushner.

- God dømmekraft

Som eneste pressesekretær under valgkampen kunen jobben i lang tid ganger antakelig vokse henne over hodet. Reportere klaget over at hun tidvis verken svarte på henvendelser via telefon eller mail. Men når hun gjorde det, var det alltid via telefonen. Sjelden person til person.

Før han ga henne jobben som sjefen for strategisk kommunikasjon, og selv ble president, sa Donald Trump dette om Holly Hicks.

- Hun har svært god dømmekraft. Hun gir ofte råd, men hun gjør det på en meget lavmælt måte så de ikke nødvendigvis fremstår som råd. Men det er alltid godt levert, sa han til The New York Times.

Trump skal blant annet ha gitt henne kallenavnet «Hopster».

MAKTKVINNER: Rådgiver Kellyanne Conway og Hope Hicks i juni, på vei til Trumps golfklubb i Bedminster, New Jersey.

Maktperson

Tidligere i år rangerte magasinet Forbes henne som en av de 30 mest innflytelsesrike under 30 år tidligere i år, og hun ga da et av sine sjeldne intervjuer.

- Å være ny nå (i Det hvite hus, red.anm.) er mye mer rystende en å være ny i presidentkampanjen, for det er så mange personer som er helt nye i dette. Alle forsøker å finne ut av det mens det skjer, uansett hva man har erfaring i eller ikke.

Hun sier selv hun ville fortsatt å jobbe for Trump-familien, om sjefen sjøl ikke hadde blitt president.

- Hadde jeg ikke blitt involvert i valgkampen, hadde jeg forhåpentligvis uansett jobbet for Trump-organisasjonens, en fantastisk familie som har bygd et utrolig selskap. Det var en ære å jobbe for dem på de forskjellige måtene.

For jobben som en av Trumps nærmeste, er hun lønnet på linje med blant annet omstridte Steve Bannon, og hever halvannen million kroner.

Og i motsetning til Bannon og en rekke andre, ser det altså ut som om Hicks er en av de som har Trumps fulle tillitt.

Foreløpig siste av fem

Hicks er den femte i rekken som Trumps kommunikasjonssjef. Hun etterfølger nevnte Scaramucci, som etter bare ti dager fikk sparken. Da hadde han klart å uttale seg om både kolleger og journalister i ordelag som fikk de aller fleste til å heve både øyenbryn og pekefinger.

Før det hadde talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, hatt rollen i to perioder. Han markerte seg i hovedsak for sin «manglende kjemi» med journalistene. Han sa opp i protest etter at Scaramucci ble ansatt.

Les mer: Trumps talsmann hevder Hitler ikke brukte kjemiske våpen



Før Spicer gjorde Mike Dubdek samme jobb - han sa opp jobben etter tre måneder. Opprinnelig ble Jason Miller ansatt i stillingen, men han sa den fra seg for å heller fokusere på familien allerede i julen 2016.

(Kilder: New York Times, CNBC, Politico)