Younes Abouyaaqoub, som mistenkes for å ha kjørt varebilen som meide ned folk i sentrum av Barcelona, skal være drept i en politiaksjon, melder spanske medier.

Avisen La Vanguardia , som er Spanias fjerde største, meldte først at 22-åringen var pågrepet i en politiaksjon i Sant Sadurní d'Anoia, rundt 50 kilometer vest for Barcelona.

Spansk politi bekreftet at det pågikk en operasjon i Subirats i det samme området, men ga ingen opplysninger ut over dette.

Storavisen El Pais og flere andre medier melder nå at Abouyaaqoub ble skutt og drept i politiaksjonen. De understreker imidlertid at det ikke er offisielt bekreftet at det var 22-åringen som ble drept.

Ifølge ubekreftede meldinger skal mannen som ble drept, ha vært iført noe som så ut som et bombebelte. Han skal ha gått i en gate og ropt «Allahu akhbar» (Gud er størst) da han ble skutt.

15 mennesker ble drept og over 100 skadd i terrorangrepene forrige torsdag, de fleste av dem da en varebil kjørte inn i menneskemengden i paradegaten La Rambla i sentrum av Barcelona.

Ifølge Catalonias regionale innenriksminister Joaquim Forn tyder alt på at det var Abouyaaqoub som kjørte varebilen.

