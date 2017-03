Høring i USA: - Følg sporet av døde russere

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Representantenes hus’ høring om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget har de siste dagene blitt preget av kravene om at lederen av etterretningskomiteen der – Devin Nunes (R) – må trekke seg fordi han ikke evner å lede en objektiv høring.

Nunes kritiseres for å ha varslet president Donald Trump og media om hemmeligstemplet informasjon som han fortsatt ikke har videreformidlet til sine komitemedlemmer. Høringen i Huset fremstår som ødelagt av partipolitikk, påpeker The New York Times.

Partipolitikk til side

Torsdag startet Senatets etterretningskomité sin høring om samme tema. Der fremstår ledelsen langt mer interessert i å komme til bunns i Russlands grad av påvirkning enn å beskytte sitt partis politiske agenda, skriver ABC News.

Denne høringen ledes av senatorene Richard M. Burr (R) og Mark Warner (D), som onsdag holdt en felles pressekonferanse hvor begge understreket viktigheten av å legge partipolitikk til side og demokraten Warner fastslo at han har full tillit til sin republikanske partner Burr.

Første dag av høringen fokuserte på vitnemålene til Eugene Rumer, direktør for Russland og Eurasia hos Carnegie Endowment for International Peace, professor Roy Godson ved Georgetown-universitetet og seniorforsker Clint Watts i avdelingen for nasjonal sikkerhet ved Foreign Policy Research Institue.

Sistnevnte fikk mye taletid og serverte flere interessante synspunkter. Watts fastslo blant annet at Facebooks flagging av falske nyheter vil mislykkes og foreslo i stedet en ratingordning av nettsteder basert på deres pålitelighet.

Watts kritiserte også media for å fokusere mer på å være først ute med nyheter enn å sørge for at nyhetene er pålitelige.

Død og penger



Senator Ron Wyden ville høre vitnenes oppfatning av hvor viktig det er å følge sporet av penger, og fortalte at han selv har bedt etterretningskomiteen om å innhente president Donald Trumps skatteligninger i forbindelse med denne høringen.

- Det er allerede i offentlige registre at enheter tilknyttet Donald Trump har fått millioner av dollar i bøter for å bevisst ha brutt hvitvaskingslover. Informasjon om Donald Trumps økonomi kan føre oss til Russland, sa Wyden.

PÅ PENGESPORET: Senator Ron Wyden (D) har bedt etterretningskomiteen om å forlange å få president Donald Trumps skatteligninger utlevert.

Seniorforsker Watts oppfordret komiteen til å se nærmere på et par andre spor i tillegg, blant annet de mange mistenkelige dødsfallene til fremtredende russere de siste månedene.

- Det finnes et pengespor vi kan søke etter og oppdage. Vi fokuserer tungt på eliten i våre offentlige diskusjoner, på hva eliten gjør. Denne påvirkningen har både en virtuell komponent og en fysisk komponent, sa Watts.

Han ønsker at Senatets etterretningskomité ser nærmere på hva som skjer i Øst-Europa.

- Det er en disproporsjonalt stor andel av falske nyhetsnettsteder som styres derfra, som har engelsktalende redaktører som er pro Russland og opplært i Russland. Hvordan er de finansiert? Det vil være en komponent. Min hypotese er at det eksisterer en russisk ressurs som på et eller annet vis finansierer dette.

- Den andre delen jeg mener vi bør se på, er sporet av døde russere. Det har dødd flere russere de siste tre månedene som kan knyttes til denne etterforskningen, som har eiendeler i banker over hele verden. De dør selv i vestlige land.

JOURNALISTENE flokket rundt Clint Watts etter hans vitnemål foran Senatets etterretningskomité torsdag.

Diplomater dør hyppig

Clint Watts nevnte ingen av russerne med navn. En artikkel fra The Independent i forrige måned om «uventede dødsfall for seks russiske diplomater på fire måneder» inneholder muligens navn som Watts har i tankene med dette utspillet.

Da CNN lagde en tilsvarende artikkel en måned etter The Independent, var antall prominente russiske dødsfall oppe i åtte.

La oss ta dem i rekkefølge:

Under valgdagen i USA, 8. november, ble Sergej Krivov funnet død i New York. De første uttalelsene fra Russlands konsulat fastslo at han hadde falt fra taket, men senere ble det oppgitt at han døde av hjerteinfarkt. Ifølge CNN har obduksjonen vist at han døde av blødning i brystet, trolig på grunn av en svulst. Politiet mistenker ikke noe kriminelt.

Russlands ambassadør i Tyrkia, Andrej Karlov (62), ble henrettet under en kunstutstilling i Ankara 19. desember. Samme dag ble en annen diplomat, Petr Polsjikov (56), skutt i sitt hjem i Moskva.

26. desember ble den tidligere KGB-toppen Oleg Erovinkin funnet død i i sin egen bil. Erovinkin var mistenkt for å ha hjulpet den tidligere spionen Christopher Steele med informasjon til hans kontroversielle dossier om Donald Trump, men dette er ikke verifisert.

10. januar ble Andrej Malanin (55), sjefen for Russlands konsulat i Hellas, funnet død i sin leilighet i Aten. Det er ikke mistanke om kriminelle omstendigheter her, men saken etterforskes, ifølge AFP.

Også Alexander Kadakin (67), Russlands ambassadør i India, døde angivelig av et hjerteinfarkt. Det skjedde drøyt tre uker tidligere, 26. januar.

Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin døde i New York 20. februar, dagen før han ville ha fylt 65 år. Fra russisk hold blir hjerteinfarkt oppgitt som dødsårsak. Obduksjonsrapporten hans vil ikke bli offentliggjort, meldte The New York Daily News for et par uker siden, «av hensyn til internasjonal rett og protokoll».

21. mars 2017 ble Nikolaj Gorokhov nær drept under et fall fra fjerde etasje bare noen dager før han skulle vitne i retten som advokat for varsleren Sergej Magnitskys familie.

Magnitsky hevder at han oppdaget en svindel verdt 230 millioner dollar fra russiske tjenestemenn via det London-baserte firmaet Hermitage Capital Management, hvor han arbeidet som advokat. Magnitsky ble selv siktet for de forbrytelsene som han mener at han avdekket, og døde i russisk fengsel i 2009.

Torsdag i forrige uke, 23. mars, ble Vladimir Putin-kritikeren Denis Voronenkov skutt utenfor et hotell i Kiev midt på lyse dagen. Voronenkov ble dermed den åttende fremtredende russeren som har mistet livet siden 8. november. Hans drapsmann ble drept i en skuddveksling med Voronenkovs livvakt.

Hvorvidt noen av disse dødsfallene kan knyttes til Russlands påvirkning av valget i USA, er høyst uvisst. Seniorforsker Clinton Watts virker imidlertid å tro det.