Hun slapp unna IS for 1000 kroner

Innbyggerne beskriver grusomme tilstander i IS-kontrollerte områder nord i Syria. Tusenvis risikerer livet for å flykte.

De IS-kontrollerte områdene nord i Syria opplever stadige angrep fra en rekke grupper som angriper både fra lufta og bakken. Samtidig terroriseres innbyggerne av IS' brutale og undertrykkende styre.

Hjelpearbeideren Youssef Younes forteller at IS tar innbyggere som gisler og for å hindre folk i å flykte. Younes har meldt seg som frivillig for å hjelpe familier som har flyktet fra den IS-kontrollerte Deir Hafer-regionen.

Mange familier

Til nå har han registrert 1.600 familier som har flyktet fra området bare de siste måneden.

Elham Saleh og sønnen på fire år fulgte en hel natt en menneskesmugler som navigerte dem forbi alle farene.

Salhes mann kjempet tidligere med IS mot president Bashar Assads regime, men likevel besluttet hun å ta seg over til den regjeringskontrollerte landsbyen, Safira.

– Da mannen min sluttet seg til Daesh (den arabiske betegnelsen på IS) flyktet jeg med min sønn. Daesh forsøkte å finne oss, forteller kvinnen, som sier at hun ikke lenger orket å leve under det brutale regimet til IS.

Må betale

Som tusenvis av andre slapp hun unna ved å betale menneskesmuglere 60.000 syriske pund (litt over 1.000 kroner) per person.

Younes forteller at de fleste av flyktningene er kvinner og barn, og at de er helt avhengig av å flykte med hjelp av menneskesmuglere, som har gode forbindelser og som kjenner veiene gjennom de minelagte, øde områdene.

Elham Saleh og sønnen på fire betalte en menneskesmugler for å ta dem fra Deir Hafer til regjeringskontrollerte Safira.

- IS mister grepet om store områder

Ved inngangen av 2015 kontrollerte IS 90.800 kvadratkilometer i Irak og Syria. Ved utgangen av 2016 er tallet redusert til 60.400. Mer enn halvparten av arealene ble tatt fra IS i fjor, ifølge analysebyrået IHS Markit sin konfliktovervåking:

- IS har aldri tidligere mistet grepet om så store områder som i 2016, inkludert nøkkelområder som var sentrale for gjennomføringen av deres plan for opprettelsen av en egen stat, sier Columb Strack i IHS Markit.

Rapporten ble lagt fram torsdag og viser at områdene til IS krympet fra 90.800 til 78.000 kvadratkilometer i 2015 og videre ned til 60.400 i løpet av 2016. Områdene som nå kontrolleres av ekstremistgruppen er på størrelse med Buskerud og Oppland fylker, mens arealet de har tapt er litt større enn Hedmark.

Irakiske styrker kjemper for tiden for å drive IS ut av byen Mosul, og Strack sier analytikerne regner med at de vil ha klart det før halve 2017 er omme. Ifølge analytikerne vil det bli mye mer utfordrende å gjenerobre IS' hovedsete Raqqa, nord i Syria.(©NTB)

Disse syriske jentene flyktet sammen med familiene sine ut fra IS-kontrollerte område Deir Hafer. Nå har de søkt tilflukt i regjeringskontrollerte Safia, utenfor storbyen Aleppo. Tusenvis av syrere har flyktet fra is-kontrollerte områder, som nå opplever å bli utsatt for massive angrep. IS forsøker å hindre folk i å flykte, og flyktningene er helt avhengige av å betale menneskesmuglere for å komme seg ut.

