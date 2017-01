Hundrevis ble kontrollert av politiet før nyttårsfeiringen i Köln

ANNONSE

- Vi har gjort alt tenkelig for å skape en trygg feiring i Köln og Leverkusen, skrev politiet i Köln i en Facebook-melding som ble lagt ut nyttårsaften.

Les også: Köln-rapport går i detaljer om masseovergrep

I sentrum av Köln troppet politiet opp med et mannskap på 1700 tjenestemenn nyttårsaften. Styrken besto av politi fra Nordrhei-Westfalen med forsterkninger fra føderalt politi, melder Welt.de.

Ifølge avisen møtte det opp rundt 1000 mennesker av nordafrikansk på plassen foran hovedbanestasjonen og Kölnerdomen. Hundrevis av menn med nord-afrikansk utseende ble anholdt og sjekket i en operasjon som skulle hindre en gjentakelse av volden og overgrepene nyttårsaften for ett år siden. Da kom det mange anmeldelser blant annet på ran og seksuell trakassering begått av utenlandske menn.

Det kom en rekke anmeldelser på seksuell trakassering og ran etter nyttårsfeiringen på denne plassen i Köln for ett år siden. I år tok politiet ingen sjanser og møtte mannsterke opp.

Politi og sikkerhetsstyrker fikk den gangen hard kritik for at de ikke klarte å hindre ran, tyverier og overgrep i menneskemengden foran byens jernbanestasjon.

I en melding på sosiale medier på nyttårsaften fortalte politiet i Köln denne gangen at de hadde sjekket «hundrevis av nafris», en betegnelse på nord-afrikanere, og de forsvarte raseprofileringen:

- Vi hadde grupper som var tilsvarende agressive som i 2015, uttalte en talsmann for det føderale politiet, Wolfgang Wurm, da han redegjorde for aksjonen.

Ifølge rapporten etter fjorårets nyttårsmarkering var mer enn 1000 personer samlet på Bahnhofsvorplatz og på trappen foran byens landemerke, Kölnerdomen. I denne menneskemengden dannet det seg grupper av ulike størrelser som begikk overgrep og delvis også robbet sine kvinnelige ofre. 13. januar i fjor hadde politiet mottatt 561 anmeldelser. Anmeldelsene gjaldt flere forhold, men hundrevis av kvinner skal ha blitt utsatt for kriminelle handlinger.

Etterforskningen var i stor grad rettet mot en gruppe asylsøkere og innvandrere uten lovlig opphold i Tyskland.

Politisjefen i Köln måtte gå av etter kritikk.

Den tyske justisministeren uttalte etter hendelsene for ett år siden at han trodde overgrepene var planlagt.

Politiet opplyste før feiringen denne gangen at det høyreekstreme partiet NPD ikke fikk tillatelse til å demonstrere i byen nyttårsaften. Begrunnelsen var at protesten ville tiltrukket seg et stort antall motdemonstranter og blitt en sikkerhetsmessig utfordring.

Fyrverkeri over Köln under årets nyttårsfeiring.