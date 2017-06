Hva er problemet med USAs justisminister?

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Under tidligere FBI-direktør James Comeys mye omtalte opptreden foran Senatets etterretningskomité torsdag, var det mange interessante elementer som kom fram.

Comey forklarte at han skrev et notat med detaljert informasjon om sin middag med president Donald Trump 27. januar fordi «han var redd for at Trump kom til å lyve» om samtalen i ettertid.

Han forklarte også at han opprinnelig ikke hadde noe å utsette på at Trump ga ham sparken fra jobben som FBI-direktør, fordi en FBI-direktør er ansatt på presidentens nåde.

Comey reagerte først da Trump senere forklarte NBC at Comey fikk sparken på grunn av Russland-etterforskningen og angivelig også fortalte Russlands utenriksminister under et statsbesøk at sparkingen av Comey «lettet på presset» Trump følte under denne etterforskningen.

Én detalj som kom fram under torsdagens høring, er spesielt trøblete for USAs justisminister Jeff Sessions, som var Comeys nærmeste overordnete før han fikk sparken.

Justisministeren erklærte seg tidligere i år inhabil når det gjelder Russland-etterforskningen, etter at det kom fram at han selv tidligere hadde hatt samtaler med Russland som han ikke har opplyst om – altså det samme som felte tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

JAMES COMEY under torsdagens høring.

Comey fortalte at han unnlot å informere Sessions om notatet fra møtet, og det er årsaken til at han valgte å la være, som er av spesiell interesse.

- Vår konklusjon var at han var svært nær ved – og uomtvistelig kom til – å erklære seg inhabil. Vi kjente også til fakta som jeg ikke kan diskutere i en åpen høring, som ville ha gjort hans involvering i Russland-etterforskningen problematisk, sa Comey.

Og dermed sitter vi igjen med spørsmål. Hva har USAs justisminister gjort? Har Jeff Sessions opptrådt på en måte som har hjulpet Russland med å påvirke presidentvalget i november?

Svarene får vi kanskje aldri, men Senatets etterretningskomité fikk det forhåpentlig etter den åpne høringen, da granskingen deres fortsatte bak lukkede dører.

Comey hadde også noe interessant å si om Sessions forgjenger, tidligere justisminister Loretta Lynch. I forbindelse med etterforskningen av Hillary Clinton for hennes bruk av privat e-postserver, ba Lynch ifølge Comey om at han omtalte dette som «en sak» og ikke «en etterforskning».

- Det forvirret og bekymret meg, sa Comey.

Bekymringen lå blant annet i at denne beskrivelsen minnet om den beskrivelsen som Clintons valgkampleir brukte i sitt forsøk på å tegne et mindre negativt bilde av det faktum at hun ble etterforsket.