Hvite nasjonalister og motdemonstranter i sammenstøt i Charlottesville

Politiet venter mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonen. Erklærer lokal unntakstilstand.

Hvite nasjonalister og tilhengere av «Alt right»-bevegelsen samlet seg i Charlottesville i Virginia lørdag for å demonstrere mot fjerningen av en statue av generalen og sørstatshelten fra borgerkrigen Robert E. Lee. Politiet ventet på forhånd mellom 2000 og 6000 mennesker i demonstrasjonen som kan bli den største i sitt slag på flere tiår i USA, melder CNN.

Med fakler og rop på «blod og jord» vekker demonstrasjonen minner om en voldelig periode i amerikansk historie da Klu Klux Klan fikk spre frykt.

Tidligere i sommer marsjerte Ku Klux Klan-medlemmer i Virginia i protest mot fjerningen av statuen.

Lørdag viste flere nyhetsmedier bilder og video av sammenstøt mellom nasjonalistene og motdemonstranter.

Lørdag ettermiddag norsk tid kom meldingen om at politiet erklærer lokal unntakstilstand i Charlottesville, melder NBC News.



- Kom dere vekk eller bli arrestert, lød meldingen fra politiet, melder borgerrettighetsgruppen ACLU of Virginia på Twitter.

Videobilder fra NBC News viste demonstranter forlate stedet, flere av dem bar på sørstatsflagg. Noen hadde hjelmer og annet beskyttelsesutstyr. Politi med skjold og hjelmer drev demonstranter bort fra stedet.

Bilde fra video fra Charlottesville lørdag lagt ut på Twitter av borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union of Virginia. Ifølge Twitter-posten ble det brukt tåregass for å spre demonstrantene.

I forkant av den varslede demonstrasjonen marsjerte en stor gruppe hvite nasjonalister med fakler fredag gjennom universitetsområdet i byen. De samlet seg rundt den omstridte statuen, der de ble møtt av motdemonstranter. Folkemengden løste seg opp da politiet kom til stedet og erklærte at demonstrasjonen var ulovlig.

Rundt 1000 politifolk, blant dem et stort antall fra Virginia State Police, forbereder seg på opptøyer i byen, der nasjonalistene blir møtt av motdemonstranter.

Torch-bearing white nationalists surround group of counter-protesters at Thomas Jefferson statue in #Charlottesville https://t.co/uCc1RjV7DA pic.twitter.com/pyJei77vWN