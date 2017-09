Høyesterett i Kenya krever nytt presidentvalg etter anklager om valgfusk

Presidentvalget i Kenya må holdes på nytt, krever landets høyesterett. Det har vært mange anklager om fusk i valget, som ble vunnet av president Uhuru Kenyatta.

Begrunnelsen for at resultatet oppheves, er uregelmessigheter i gjennomføringen av valget som ble holdt i forrige måned.

– Dette er en historisk dag for det kenyanske folk, og for folket på det afrikanske kontinentet, sier opposisjonslederen Raila Odinga.

Det har aldri før skjedd at et presidentvalg i et demokratisk afrikansk land er blitt opphevet av en domstol, ifølge opposisjonslederen.

President Kenyattas advokater mener høyesterett har fattet en svært politisk beslutning. Samtidig gjør de det klart at de godtar avgjørelsen.

Anklager om hacking

Odinga har hevdet at det elektroniske valgsystemet i landet ble hacket og manipulert til fordel for Kenyatta.

Mistanken ble vakt allerede før valget, da mannen som hadde ansvaret for valgsystemet, ble funnet torturert og drept. Men internasjonale valgobservatører i landet sa de ikke fant klare tegn til fusk.

Det var Odinga som brakte saken inn for høyesterett, og nå har et flertall på fire av seks dommere i høyesterett konkludert i opposisjonslederens favør.

– Hører hjemme i fengsel

Domstolen krever at et nytt valg holdes innen 60 dager.

Odinga sier han er klar for et nytt valg, men at han ikke lenger har tillit til den kenyanske valgkommisjonen.

– Medlemmene av kommisjonen må trekke seg. De fleste av dem hører hjemme i fengsel, sier han.

Også høyesterett kommer med skarp kritikk av valgkommisjonen. Den gjennomførte ikke presidentvalget i tråd med grunnloven, heter det i kjennelsen fredag.

Har du sett denne videoen?