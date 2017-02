Hyller Donald Trumps valg

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag kveld, amerikansk tid, presenterte president Donald Trump dommeren Neil Gorsuch for det amerikanske folk.

49-åringen er utdannet fra Columbia, Harvard og Oxford og har tidligere jobbet for to høyesterettsdommere og hatt et kort opphold i justisdepartementet. Nå er han nominert av Trump til det ledige setet i USAs Høyesterett.

- Dommer Gorsuch har enestående juridiske evner, et briljant hode, glimrende disiplin og har mottatt tverrpolitisk støtte, sa president Trump.

- Glimrende dommer

Den politiske nettavisen Politico har intervjuet 13 av USAs mest anerkjente juridiske eksperter for å få deres mening om nominasjonen av Gorsuch, og der kommer det tydelig fram hvor respektert 49-åringen fra Denver i Colorado er.

- President Trumps beslutning om å nominere dommer Neil Gorsuch er inspirerende. Som en dedikert originalist, solid jurist og briljant skribent, vil Gorsuch tjene som en verdig intellektuell arving etter dommer Antonin Scalia, mener jusprofessor Josh Blackman ved South Texas College of Law i Houston.

- Konservative av alle slag vil finne noe de liker i dommer Gorsuch, konkluderer jusprofessor Elizabeth Price Foley ved Florida International University.

- Neil Gorsuch er en glimrende dommer, som konsekvent produserer lesbare, gjennomtenkte meninger og hans manerer, både personlige og skriftlige, vil vinne flere tilhengere enn den briljante, men kontroversielle dommeren han erstatter, mener jusprofessor Eugene Volokh ved UCLA.

NEIL GORSUCH er nominert som dommer i Høyesterett. Han vil bli den niende dommeren der, hvis han blir bekreftet i Senatet.

Alle 13 er selvfølgelig ikke like imponert, men det synes klart at Gorsuch er høyt respektert.

- Gorsuch er en bedre nominasjon enn jeg hadde ventet fra denne presidenten, men Senatet og folket må likevel se nøye over merittlisten hans, konstaterer jusprofessor Ilya Somin ved George Mason University.

Filibuster

Hvor stor den tverrpolitiske støtten er, gjenstår å se. Gorsuch trenger simpel majoritet i Senatet for å bli bekreftet. Republikanerne har majoriteten med 52 mot 48 senatorer, men høyesterettsnominasjoner kan bli utsatt for en såkalt «filibuster» – en uthalingstaktikk – og da kreves det stemmene til minst 60 senatorer for å holde nominasjonen i live.

Minst én demokrat, senator Jeff Merkley fra Oregon, har sagt at han vil forsøke å blokkere Trumps valg. Hvis 41 senatorer bestemmer seg for å motkjempe nominasjonen, kan en filibustertaktikk lykkes. Det kreves nemlig 60 stemmer for å stanse en filibuster.

De demokratene som er innstilt på å gå denne ruten, er motivert av at republikanerne selv satte seg på bakbeina i fjor.

Det niende setet i Høyesterett har stått tomt siden dommer Antonin Scalia døde 13. februar 2015. President Barack Obama nominerte Merrick Garland til posisjonen, men republikanerne blokkerte hans høring og avstemning, for at setet skulle stå tomt til etter valget i november.

Hvis demokratene gjennomfører planene om en filibuster, og lykkes med dette, har republikanerne likevel et ess i ermet, som president Trump har oppfordret majoritetsleder Mitch McConnell til å bruke: Det såkalte «atom-alternativet». Det innebærer at Senatet endrer reglene, slik at en høyesterettsnominasjon kan bekreftes gjennom et simpelt flertall.

Årsaken til at det niende dommersetet er så viktig for begge partier, er at Høyesterett i dag består av fire dommere som anses som konservative og fire som anses som liberale. Den niende dommeren vil dermed kunne bli direkte utslagsgivende når Høyesterett skal behandle prinsipielle spørsmål rundt eksempelvis abort- eller våpenlovgivningen i USA, der de to partiene står på hver sin side.