Hyller mannen som fikk French ut av fengselet

ANNONSE

Utenriksminister Børge Brende (H) kan ikke få fullrost ham. Arild Øyen er mannen som hentet Joshua French ut av fengselet i det som kalles den mest krevende konsulære saken i nyere norsk UD-historie.

Løslatelsen av Joshua French fra kongolesisk fengsel skyldtes ikke et enkelt gjennombrudd. Løsningen kom bit for bit, ifølge spesialutsending Arild Øyen.

Les også: Kongo forventer at French soner i Norge

– Det avgjørende var at kongolesiske myndigheter ønsket å bli ferdige med denne saken, sa den erfarne tidligere Afrika-diplomaten Arild Øyen på en pressekonferanse sammen med utenriksminister Børge Brende (H) torsdag.

Erstatningen som ble betalt til den drepte sjåførens familie, det sterke inntrykket den dødsdømtes mor Kari Hilde French har gjort på kongolesiske myndigheter og at man klarte å få en konsensus om at French skulle sendes tilbake til Norge, har vært tre viktige momenter for å komme i havn med saken.

– Erstatningen som betingelsesløst ble gitt til enken og familien til sjåføren endret dynamikken i saken. Det var nyttig å kunne vise til norske intervjuer med enken der hun ba om at dette måtte ta slutt, forteller spesialutsending Arild Øyen.

ÅTTE ÅRS DIPLOMATI: UDs spesialutsending Arild Øyen og Børge Brende holdt torsdag pressekonferanse etter løslatelsen av Joshua French.

Nervepirrende

Og selv om det de siste månedene har vært åpenbart at det gikk mot at French ville kunne reise hjem til Norge på grunn av sin helse og humanitære situasjon, var det spenning til siste slutt. Arild Øyen karakteriserer det siste døgnet før flyet med den dødsdømte nordmannen kunne lette som «nervepirrende».

Først 12 minutter før flyet landet, var landingstillatelsen på plass, og svært mye kunne fortsatt gå galt. Bare timer etter at Joshua French forlot Kongo brøt det ut et stort fangeopprør i sentralfengselet. Hadde man ikke fått French ut av landet onsdag, kunne dette opprøret ha endret situasjonen totalt og forpurret returen til Norge.

Joshua French fotografert i Ndolo militære fengsel i Kinshasa under rettssaken mot ham i februar 2014. 17. mai kom han hjem til Norge.

Mest krevende

Utenriksminister Børge Brende (H) kan ikke få fullrost innsatsen som spesialutsendingen har gjort det siste halvannet året. Uten hans «klokskap og ydmykhet» overfor kongolesiske myndigheter, ville saken ikke vært løst, ifølge utenriksministeren.

Den mest krevende konsulære saken i UDs moderne historie.

– Dette er en sak som har pågått i åtte år, og som har vært den vanskeligste og mest krevende konsulære saken i UDs moderne historie. De siste månedene har vi hatt en god dialog med kongolesiske myndigheter hvor vi har bedt om at Joshua French overføres til Norge. Dette fikk Øyen i havn på presidentens kontor på tirsdag, sa Brende.

Det gir svært dårlige odds for to nordmenn med militær bakgrunn som blir drapsmistenkt og mistenkt for å være leiesoldater.

Afrikansk historie

UDs spesialutsending understreker at man må kjenne kongolesisk og afrikansk historie for å skjønne denne saken. – Det gir svært dårlige odds for to nordmenn med militær bakgrunn som blir drapsmistenkt og mistenkt for å være leiesoldater. Jeg trodde ikke dette var noen god sak, sier Øyen, da han beskrev sin reaksjon første gang han hørte om arrestasjonen av de to nordmennene som drev "sikkerhetsopplæring» i Afrika.

(©NTB)

Les også: - Har brukt betydelige beløp på Kongo-saken

Har du sett denne videoen?