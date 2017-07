Høyreradikal gruppe vil patruljere i Middelhavet

En gruppe ytre høyre-aktivister har leid en båt for å patruljere i Middelhavet. De mener tilstedeværelsen er nødvendig for å "redde Europa".

Borgerverninitiativet "Defend Europe" ble lansert av innvandringsmotstandere fra Frankrike, Italia og Tyskland etter at de hadde samlet inn de 76.000 euroene de trengte for å leie en båt.

Les også: Listhaug: Redningsbåtene i Middelhavet må snu

Arrangør Clement Galant opplyser at gruppa ønsker å "avsløre det sanne ansiktet til de såkalte humanitære organisasjonene, deres samarbeid med menneskesmuglere og de dødelige konsekvensene av handlingene deres til sjøs".

På sin nettside sier gruppa at ingen mennesker kommer til å miste livet som følge av deres aktiviteter. De skriver at deres nærvær langs kysten av Libya "trengs for å redde Europa og for å redde liv".

– Når båter fulle av ulovlige migranter krysser, så er vår misjon å ringe den libyske kystvakten, slik at de kan komme og redde dem. Vi skal holde dem trygge i mellomtida, sier Galant i en video lagt ut på sosiale medier.

– Separat enhet

Gruppa, som kaller seg selv "Generation Identity", sier den 40 fot lange båten er på vei til Middelhavet. Gruppa, som også kalles identitærbevegelsen, forsøkte tidligere i sommer å stoppe et redningsskip fra Leger uten grenser i å legge fra kai, skriver BBC.

Bevegelsen er antimuslimsk og har relativt få medlemmer, de fleste i 20-årene, ifølge den britiske kringkasteren.

Ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har flere enn 100.000 migranter og flyktninger krysset Middelhavet til Europa hittil i år. Flertallet av dem legger ut på den farlige reisen fra Libya i skrøpelige farkoster.

– Ikke en faktor

Enkelte har kritisert hjelpeorganisasjoners rolle i migrantkrisen, og hevdet at deres tilstedeværelse på havet oppmuntrer migranter til å forsøke å krysse Middelhavet. Det avviste kommandør Nicola Carlone i den italienske kystvakta under en høring i det italienske senatet i mai.

Carlone sa at til tross for at det var flere hjelpeorganisasjoner som opererte i området i 2016 enn hva det var i 2014, så har det aldri "vært tilfelle at tilstedeværelsen får migrantene til å reise", ifølge nyhetsbyrået ANSA. Han sa også at det at skip fra frivillige organisasjoner som opererer langs kysten, ikke er en "pull factor" for menneskesmuglere.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?