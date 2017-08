I Tsjetsjenia får skilte beskjed om å flytte sammen igjen - det er god TV

948 par skal ha flyttet sammen igjen etter oppmuntring fra myndighetene.

I Tsjetsjenia mener myndighetene at barna har det best når de bor sammen med både mamma og pappa. Ikke noe nytt der altså. Men den russiske republikken har tatt konsekvensen av dette og gått aktivt til verks for å bringe familier sammen igjen.

Årsaken skal være at de frykter at barn av aleneforeldre, lettere skal bli terrorister, skriver International Business Times.

Tidligere i år gikk Tsjetsjenia aktivt til verks og samlet minst 100 angivelige homofile menn i konsentrasjonsleir.

Nå slår myndighetene et slag for familien. Rådet for harmoniske ekteskap og familierelasjoner forteller at de på to måneder har fått 948 par til å flytte sammen igjen.

Rådet får hjelp av politiet som besøker skilte mennesker og oppfordrer dem til å legge uenigheter til side og flytte sammen igjen, skriver New York Times.

Sammen igjen, på TV



Dette statlige programmet har også blitt et populært tv-program. Et eget TV-show besøker familier som har funnet sammen igjen, og viser hvordan de klarer å bo under samme tak. Selv om de fleste parene unngå å snakke for mye med hverandre, så får de nå begge to bruke mer tid med barna.

- Denne lykkelige gjenforeningen var mulig som følge av programmet til regionens leder, forteller en tv-reporter som har fulgt gjenforeningene.

Han viser da til Tsjetsjenias president og statsminister, Ramzan A. Kadyrov. Han er sønn av tidligere imam og KGB-agent Akhmad Kadyrov, som styrte landet til han ble drept i 2004.

Lever med to koner



Programmets sekretær, Rasul Uspanov, forteller om en av gjenforeningene i et program, at barna til nå hadde levd med pappaen, som hadde giftet seg på nytt etter skilsmissen.

- Menn under slike forhold forstår at det er bedre for moren å leve med sine barn, fremfor å se på og lide fra sidelinjen, sier han.

Mannen lever nå med to koner, skriver pakistanske Dunaynews.tv.

En annen, som leder et av gjenforeningsteamene, forsikrer at ingen blir tvunget sammen igjen. En kvinne har likevel stått fram og sagt at hun synes gjenforening er urimelig, og at det var en grunn til at hun og ektemannen gikk fra hverandre.