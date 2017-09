Ingen barn i live i kollapset skole i Mexico

Mexicos marine sier det ikke er noen barn igjen i live i en kollapset skole etter at redningsarbeidere slet i dagevis for å redde en jente de mente lå begravet.

Viseminister for marinen, Angel Enrique Sarmiento, sier det er tegn til at det fortsatt kan være en person i live, men at det trolig er en voksen ansatt. En 58 år gammel kvinnelig ansatt ble funnet død torsdag morgen.

Letingen etter den antatte savnede jenta fanget hele Mexicos oppmerksomhet som et symbol på håp etter det kraftige jordskjelvet tirsdag.

Det var onsdag at redningsarbeiderne trodde de hadde oppdaget den savnede skolejenta Frida Sofia i live i ruinene. De sa hun hadde beveget fingrene, og siden har de arbeidet frenetisk for å få henne ut av bygningsrestene som truet med å rase mer sammen.

Sarmiento sier at elleve barn ble reddet ut i live etter jordskjelvet, mens 19 barn og seks voksne mistet livet.

Trukket ut i live

Andre steder i byen ble det også gravet etter mulige overlevende i ruinene. To kvinner og en mann ble trukket levende ut av ruinene av en kontorbygning i sentrum av byen – hele 36 timer etter at jordskjelvet rammet.

I alt er 52 mennesker reddet ut av ødelagte bygninger siden jordskjelvet, blant dem en mann som lå fanget i 26 timer, og en 90 år gammel kvinne.

Engstelig og fortvilede pårørende sto utenfor en sju etasjer høy bygning i Roma Norte-nabolaget der etasjene hadde falt sammen som pannekaker oppå hverandre.

Ryktene fortalte at det kunne være opp til 14 personer i live i ruinene, der redningsmannskaper forsiktig boret seg inn i murrestene.

Med hakker og spader

Så langt er 273 mennesker bekreftet omkommet – minst 102 i Mexico by, 69 i Morelos, 43 i Puebla og resten i delstatene Mexico, Oaxaca og Guerrero.

Brannmenn, soldater, politi, naboer og frivillige, mange med sykkelhjelmer og ansiktsmasker mot støvet, graver hektisk med sine bare hender i ruiner rundt om i byen i håp om å finne folk i live. De bruker også hakker og spader, mens usikrede ruiner støttes opp med bjelker.

Noen steder åler redningsarbeidere seg inn gjennom trange åpninger for å lete, og med jevne mellomrom blir alle bedt om å være stille mens man lytter etter stemmer fra ruinene.

Titusener av andre tar seg av skadde og kommer med mat og drikke til redningsarbeidere og pårørende.

Myndighetene forsikret torsdag at tungt maskineri ennå ikke skulle tas i bruk i ruinene der det kunne være folk i live.

Stanser ikke

– VI stanser ikke. Hvert minutt teller, lover president Enrique Peña Nieto.

Største oppmerksomhet fikk den sammenraste Enrique Rebsamen-skolen sør i byen, der det lenge var uklart hvor mange som var i live, fanget i ruinene.

Redningsarbeidet var svært vanskelig, og det var stor fare for bevegelser i de sammenraste massene. Redningsarbeidere forsøkte derfor å lage en trygg tunnel inn i ruinene.

Men kraftig regn gjorde arbeidet vanskeligere, og det var frykt for at regnet ville føre til at haugen med sammenraste gulv som kun var støttet opp med trebjelker, ville kollapse.

Landesorg

President Peña Nieto har erklært tre dagers landesorg og oppfordrer folk til å stå samlet i den vanskelige tiden.

– Dette jordskjelvet er en vond og vanskelig test for landet, men vi mexicanere har lært å svare med engasjement og solidaritet, sier Peña.

Redningsarbeidere er kommet for å hjelpe fra California, Israel, El Salvador og Panama, og flere ventes fra Ecuador, Honduras, Colombia og Spania.

Det kraftige jordskjelvet skjedde på dagen 32 år etter et voldsomt jordskjelv som kostet minst 10.000 mennesker livet i Mexico by i 1985. For bare to uker siden omkom 90 mennesker i et annet jordskjelv som rammet de sørlige delstatene Oaxaca og Chiapas.

